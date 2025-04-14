Новый трейлер экшен-RPG Mandragora знакомит с игровыми классами

Primal Game Studio готовится к выходу своей игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Эта экшен-RPG, сочетающая в себе элементы soulslike и metroidvania, недавно получила новый трейлер. В ролике показаны два из шести классов, которые будут доступны в игре.

Первый — Авангард. Персонаж для людей, которые не боятся ближнего боя. Авангард позволяет вам использовать меч и щит одновременно. Легкий щит позволит нам парировать удары противника, а тяжелый защитит практически от всех атак. Второй класс — Чародей. В этом случае мы получаем доступ к мощным заклинаниям хаоса. Стиль игры зависит от нас — мы можем использовать магию на расстоянии или заклинания, накладываемые на гораздо более коротком расстоянии.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree предлагает обширное дерево талантов, а навыки можно свободно менять, поэтому мы будем корректировать нашу сборку перед каждым боем. Создатели подчеркивают, что существует также возможность создания гибрида, т. е. комбинации обоих классов.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК 17 апреля. Демоверсия все еще доступна для загрузки.