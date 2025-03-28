Новый трейлер Mandragora демонстрирует систему развития снаряжения. Демоверсия появится на следующей неделе

Primal Game Studio и Knights Peak объявили о запуске совершенно новой серии видеороликов, демонстрирующих ключевые особенности предстоящей темной фэнтезийной ролевой игры Mandragora: Whispers of the Witch Tree. В первом видеоролике рассматривается система развития снаряжения, что дает игрокам возможность подробно рассмотреть, как снаряжение развивается на протяжении игры. Новые видеоролики будут публиковаться еженедельно, охватывая основные аспекты игрового процесса, такие как развитие навыков, классы персонажей, создание предметов и типы урона, которые могут наносить игроки.

Перед официальным релизом у игроков будет возможность испытать Mandragora: Whispers of the Witch Tree из первых рук. Публичная демоверсия, предлагающая заглянуть в атмосферный мир игры, стратегические бои и глубокую механику RPG, доступна на ПК и Xbox, а на PlayStation выйдет на следующей неделе.

Эта часовая демоверсия Mandragora: Whispers of the Witch Tree знакомит игроков с ужасами порчи Энтропии. Новички могут изучить основы с помощью обучающего курса, в то время как опытные инквизиторы оттачивают свои навыки и сталкиваются с мощным первым боссом. В отличие от предыдущей демоверсии, эта предлагает три различных класса: неумолимый Авангард, владеющий тяжелым оружием, хитрый Заклинатель, владеющий хаотической магией, и стремительный Ночная тень, наносящий удары ядом и кинжалами. Ваш выбор определит, как вы будете сражаться, выживать и прокладывать путь сквозь тьму.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree выйдет 17 апреля 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.