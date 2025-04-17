ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mandragora: Whispers of the Witch Tree 17.04.2025
Экшен, Ролевая, Инди
7.1 52 оценки

Состоялся релиз метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree от студии Primal Game Studio. Игра вышла на PC без защиты и уже появилась в сети.

Разработчики метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree решили отказаться от Denuvo по просьбе сообщества

В Mandragora: Whispers of the Witch Tree человечество пало под натиском монстров: народ Фельдума вынужден скрываться за кирпичными стенами и заборами, отводящими внимание, которые строят лидеры, а радость и удовольствие стали непозволительной роскошью для большинства оставшихся в живых.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

6
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Игорь Болонев

оо вот и планы на выходные подьехали))

8