Сегодня состоялся релиз метроидвании Mandragora: Whispers of the Witch Tree от студии Primal Game Studio. Игра вышла на PC без защиты и уже появилась в сети.

В Mandragora: Whispers of the Witch Tree человечество пало под натиском монстров: народ Фельдума вынужден скрываться за кирпичными стенами и заборами, отводящими внимание, которые строят лидеры, а радость и удовольствие стали непозволительной роскошью для большинства оставшихся в живых.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.