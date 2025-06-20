Суровый мир зовёт: Mandragora получила первую скидку и хвалебный трейлер

Мрачный 2.5D-платформер Mandragora: Whispers of the Witch Tree добился значимого успеха: игра получила отметку «Очень положительные» в Steam. В честь этого события разработчики впервые с момента релиза объявили скидку в 25% на базовую версию — предложение ограничено по времени.

Mandragora предлагает игрокам тёмное фэнтези с глубоким лором, непростыми сражениями и выбором, который действительно имеет значение. Каждый бой в игре — это вызов, а каждое решение оставляет след. Здесь не получится пройти на автомате: чтобы победить, нужно думать, адаптироваться и учиться на ошибках.

Команда разработчиков активно работает над улучшением проекта, прислушивается к отзывам и выпускает регулярные обновления. Благодаря этому мир Mandragora продолжает развиваться — как с точки зрения баланса, так и визуального исполнения.