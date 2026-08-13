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Maneater 22.05.2020
Экшен, Ролевая, Открытый мир
7.7 371 оценка

Maneater вышла в GOG и спустя 6 лет впервые стала доступна без защиты Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Студия Tripwire Interactive выпустила Maneater в цифровом магазине GOG - игра впервые доступна без DRM.

Maneater целых 6 лет была защищена Denuvo - ранее игру взламывала EMPRESS, а так же она была в бесплатной раздаче от Epic Games Store. Теперь игрокам наконец-то доступна финальная версия игры без австрийской защиты.

Maneater - экшен-RPG с открытым миром, в котором игроку предстоит взять на себя роль акулы, желающей отомстить человеку, который убил её мать. Цель игры проста - съешь, пока не съели тебя, и стань самым опасным существом, которое люди только видели.

ПК 8
4
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Ааа да шикарная игруха с неожиданно отличной графикой и физикой.

ViksOne

Я в своё время покупал и прошел на релизе, то рыбье gta

Melodic Osrik

переслушайте на досуге