Maneater вышла в GOG и спустя 6 лет впервые стала доступна без защиты Denuvo

Студия Tripwire Interactive выпустила Maneater в цифровом магазине GOG - игра впервые доступна без DRM.

Maneater целых 6 лет была защищена Denuvo - ранее игру взламывала EMPRESS, а так же она была в бесплатной раздаче от Epic Games Store. Теперь игрокам наконец-то доступна финальная версия игры без австрийской защиты.

Maneater - экшен-RPG с открытым миром, в котором игроку предстоит взять на себя роль акулы, желающей отомстить человеку, который убил её мать. Цель игры проста - съешь, пока не съели тебя, и стань самым опасным существом, которое люди только видели.