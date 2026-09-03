На State of Play анонсировали Maneater 2 - новая игра про акулу отправит игроков в кровавый тематический парк

Разработчики Maneater официально представили Maneater 2 — продолжение необычной экшен-RPG, в которой игроку снова предстоит примерить роль акулы. На этот раз действие развернётся в «Царстве Нептуна» — роскошном приморском тематическом парке, который постепенно превращается в арену для настоящей катастрофы. Причём главной причиной происходящего станет сам игрок.

Основой Maneater 2 останется знакомая формула: есть, исследовать окружающий мир и развиваться, становясь всё более опасным хищником. В распоряжении акулы окажется открытый мир с разнообразными локациями, где можно изучать глубины, посещать аттракционы, заглядывать в долину Мохито и искать скрытые тайны парка.

Рацион главного героя также обещает быть разнообразным. Среди потенциальной добычи окажутся иглобрюхи, большие крабы, пираньи, окуни и другие обитатели водоёмов. Впрочем, меню не ограничится морскими существами — люди тоже станут частью пищевой цепочки.

Отдельное место в игре займёт система развития. Администрация «Царства Нептуна» проводит исследования морских экосистем и использует генетические технологии, позволяющие создавать средства защиты. Уже сейчас в парке существует пять различных генетических модификаций, а работа местных биоинженеров продолжает раздвигать границы допустимого.

Именно научные эксперименты и корпоративная жадность станут частью сюжета. За фасадом роскошного тематического парка постепенно назревает катастрофа, а задача игрока заключается в том, чтобы вырваться из этого места, оставляя после себя кровавый след и разрушая всё, что встанет на пути.

Помогать акуле в этом сомнительном приключении будет опальный телеведущий Трип Вестхевэн, которого озвучивает Крис Парнелл. Его персонаж станет рассказчиком истории.

При этом разработчики отдельно уточнили использование ИИ при создании Maneater 2. По их словам, инструменты с искусственным интеллектом применялись для поддержки разработки — прототипирования, программирования, тестирования, документации и рабочих процессов. Весь пользовательский творческий контент, включая графику, интерфейс, ви