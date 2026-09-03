Призы
Выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
Выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Беспроводная механическая клавиатура Edifier Hecate G4K
РАЗДЕЛЫ
Игры
Новости
Трейлеры
Индустрия
ПК
Обновления
Железо
Кино и сериалы
Консоли
Технологии
Корейский гибрид Diablo 4 и Path of Exile 2 оказался непроходимым для 95% игроков
Final Fantasy 7 Revelation выйдет "как в физическом, так и в цифровом формате" в один и тот же день
EA заявляет, что в первых обновлениях EA FC 27 не будет "значительных изменений баланса игрового процесса"
Создатель Kerbal Space Program назвал потерю прав на франшизу главной ошибкой своей жизни
Ваш игровой ПК может стать частью домашнего ИИ-кластера - NVIDIA представила PAIR
Intergalactic: The Heretic Prophet снова пропустила State of Play - Sony оставила фанатов без главных анонсов
ChatGPT, Claude и Grok почти одновременно столкнулись со сбоями - проблемы подтвердили OpenAI, Anthropic и xAI
Crimson Desert: Charting the Unknown появилась в Steam - предзаказ DLC обойдется в 1534 рублей
Мнения
Геймплей
Аналитика
От редакции
Подборки
Творчество
Производительность
Обзоры
Интервью
Обзор Resonance: A Plague Tale Legacy - неожиданно топовое приключение о расхитителях гробниц
Sony завершила сентябрьский State of Play 2026: Final Fantasy 7 Revelation, фильм Resident Evil и DLC для Crimson Desert
Payday 3 озвученный на русский язык
Лара Крофт исследует гробницы в Перу и Греции - свежий геймплей Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Вышедшие в августе 2026 на ПК: подборка инди-игр, которые вы могли пропустить
Новая машина 7 сезона Test Drive Unlimited: Solar Crown - Mazda RX-7
Фальшивые загадки, замурованные комнаты и код на 16 КБ: интервью с разработчиком легендарной The Bard's Tale
Dragon's Dogma 2 получила огромный прирост производительности: в Вернворте частота кадров выросла до 120+ FPS
Файлы
Для взрослых 18+
Геймплей
Карты
Русификаторы и переводы
Одежда
Модели
Транспорт
Графика
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Resident Evil 4
Dragon Age 2
Resident Evil Requiem
Stellar Blade
People Playground
The Blood of Dawnwalker
Star Wars: Zero Company
Resident Evil 2
Cyberpunk 2077
Mortal Shell 2
Crimson Desert
Читы
Таблицы
Сохранения
Чит-моды
Трейнеры
Исправления
Unlocker'ы
Редакторы
Коды
Star Wars: Zero Company
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Resonance: A Plague Tale Legacy
The Blood of Dawnwalker
Euro Truck Simulator 2
Assassin's Creed 4: Black Flag
Aliens: Fireteam Elite 2
My Summer Car
Mortal Shell 2
The Elder Scrolls 5: Skyrim
Zombi
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Гайды
Геймплей
Секреты
Прохождения
Предметы
Билды
Персонажи
Технические
Достижения
The Blood of Dawnwalker
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Grand Theft Auto 6
Star Wars: Zero Company
Crimson Desert
Mortal Shell 2
Resonance: A Plague Tale Legacy
Assassin's Creed 4: Black Flag
Elden Ring
Arknights: Endfield
Breathedge 2
How to Fish
Форумы
Главный
Болталка
Железо
Программы и ОС
Консоли
Steam
Смартфоны
Кино
Grand Theft Auto 6
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
The Blood of Dawnwalker
Crimson Desert
The Sinking City 2
Euro Truck Simulator 2
Resonance: A Plague Tale Legacy
Star Wars: Zero Company
People Playground
Assassin's Creed 4: Black Flag
XCOM 2
Escape from Tarkov
Юмор
Галереи пользователей
Цены на игры
Рейтинг пользователей
Flash-игры
Наши сервера
Игры
PC
PS4
PS5
Xbox One
Xbox SX
Switch
Адвенчура
Аркада
Ролевая
Симулятор
Стратегия
Экшен
Ближайшие релизы
Самые ожидаемые
Выбор редакции
Выбор пользователей
The Blood of Dawnwalker
Anomalous Coffee Machine
Dragon's Dogma 2
Resident Evil 4
The Witcher 3: Wild Hunt
Grand Theft Auto 6
Star Wars: Zero Company
Warlock: Dungeons & Dragons
Metro 2039
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Stellar Blade
Mortal Shell 2
Бонусы
Призы
выигрывай ценные призы за бонусы
Ставки
выигрывай бонусы на ставках
Пополнение Steam
получай кешбэк и используй бонусы, чтобы не платить комиссию
Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Беспроводная механическая клавиатура Edifier Hecate G4K
Пополнить Steam
Добавить
системная
светлая
тёмная
Войти