Спустя два месяца после анонса Maneater 2 разработчики вновь увольняют сотрудников - на этот раз 36 человек

В сентябре Tripwire Interactive громко анонсировала Maneater 2, а теперь вновь сокращает штат. Причём это уже вторая волна увольнений за 2026 год, и на этот раз она оказалась масштабнее предыдущей. В студии назвали решение «непростым», но «необходимым».

Tripwire Interactive объявила об увольнении 36 сотрудников. Предыдущие сокращения прошли в марте и затронули ещё 23 человек. Таким образом, за два этапа компания лишилась 59 работников.

Причины очередной реструктуризации публично не раскрываются. Представители студии лишь отметили, что это было «непростое, но необходимое для организации решение». Уволенным сотрудникам пообещали оказать поддержку в переходный период.

Новость появилась всего через два месяца после анонса Maneater 2. Игра с открытым миром, в которой игрокам предстоит вновь взять под управление акулу, остаётся одним из главных проектов Tripwire Interactive. Помимо неё, студия продолжает работу над Killing Floor 3 и занимается издательской деятельностью.