В Maneater 2 показали побег акулы из роскошного морского парка

Tripwire Interactive и Demiurge Studios показали геймплей Maneater 2 — приключенческого экшена-RPG об акуле. Игра демонстрирует охоту, исследование, эволюцию и попытку сбежать из элитного парка Neptune’s Kingdom.

События разворачиваются во время закрытого предварительного показа в роскошном прибрежном тематическом парке. Игрокам предстоит пожирать добычу, развивать акулу и превращать отдых посетителей в катастрофу.

Новым местом действия станет Mojitodale, а главной особенностью истории — побег из парка, где именно акула оказывается источником бедствия.

Maneater 2 выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.