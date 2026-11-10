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Maneater 2 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.2 21 оценка

В Maneater 2 показали побег акулы из роскошного морского парка

GameTrailers GameTrailers

Tripwire Interactive и Demiurge Studios показали геймплей Maneater 2 — приключенческого экшена-RPG об акуле. Игра демонстрирует охоту, исследование, эволюцию и попытку сбежать из элитного парка Neptune’s Kingdom.

События разворачиваются во время закрытого предварительного показа в роскошном прибрежном тематическом парке. Игрокам предстоит пожирать добычу, развивать акулу и превращать отдых посетителей в катастрофу.

Новым местом действия станет Mojitodale, а главной особенностью истории — побег из парка, где именно акула оказывается источником бедствия.

Maneater 2 выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Трейлеры 2
27
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
vertehwost

В первую играл, и в ней к сожалению нет "глубины"

3
Джон Сноу 2

Это не геймплей, а рекламный ролик, причём с хреновыми актёрами.

2
WerGC

хуета а не трейлер

2
H.I.R.O.

И тут гом@сятина... Таких только акуле на покушать.
P.S.: Ролик шакальный ппц

2
Цин_Ско

Я акуленок, тру-ру-ру, я малыш.

1