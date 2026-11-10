В Maneater 2 показали побег акулы из роскошного морского парка

Tripwire Interactive и Demiurge Studios показали геймплей Maneater 2 — приключенческого экшена-RPG об акуле. Игра демонстрирует охоту, исследование, эволюцию и попытку сбежать из элитного парка Neptune’s Kingdom.
События разворачиваются во время закрытого предварительного показа в роскошном прибрежном тематическом парке. Игрокам предстоит пожирать добычу, развивать акулу и превращать отдых посетителей в катастрофу.
Новым местом действия станет Mojitodale, а главной особенностью истории — побег из парка, где именно акула оказывается источником бедствия.
Maneater 2 выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
В первую играл, и в ней к сожалению нет "глубины"
Это не геймплей, а рекламный ролик, причём с хреновыми актёрами.
хуета а не трейлер
И тут гом@сятина... Таких только акуле на покушать.
P.S.: Ролик шакальный ппц
Я акуленок, тру-ру-ру, я малыш.