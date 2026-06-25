Состоялся анонс приключенческого симулятора доставки по воде Mangrove Express

Издательство Sonic Powered совместно со студией Dig Up Indie представило дебютный тизер-трейлер своего нового проекта. Игра представляет собой основанное на реалистичной физике приключение, в котором пользователям предстоит взять на себя роль курьера на скоростной моторной лодке. Проект разрабатывается для персональных компьютеров, и у него уже появилась официальная страница в цифровом магазине Steam.

Игровой процесс перенесет пользователей в яркие и живые водные каналы тропического кибермира. Главной задачей станет принятие различных заказов у местных жителей, грамотная логистика, погрузка посылок на борт и поиск оптимальных маршрутов через запутанные водные лабиринты к конкретным получателям. Игрокам придется лавировать по узким протокам, уклоняться от многочисленных опасностей на воде и тщательно контролировать инерцию своего плавательного средства.

Разработчики сделали управление двигателем лодки напрямую зависимым от движений мыши, что потребует от игроков сноровки при торможении или резких поворотах. В ситуациях, когда причалить к берегу физически невозможно, посылку разрешается швырнуть клиенту прямо с ходу. Каждая стандартная доставка может быстро превратиться в сложное испытание из-за изменчивого течения и хрупкости перевозимого груза.

Помимо выполнения логистических задач, пользователи смогут свободно исследовать живописные деревни, знакомиться с персонажами и открывать скрытые пути в мангровых зарослях. Точную дату релиза создатели пока не раскрывают, ограничившись пометкой о скором выходе. Разработчики планируют активно делиться подробностями игровых механик в рамках будущих презентаций.