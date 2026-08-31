DLSS 5 добралось даже до игр с PS2 - технологию запустили через PCSX2

Экспериментальная DLSS 5 Neural Rendering продолжает удивлять возможностями неофициальной поддержки. Энтузиастам удалось запустить технологию NVIDIA в эмуляторе PlayStation 2 PCSX2.

В качестве демонстрации использовали Manhunt, запущенный через PCSX2 с включённым DLSS 5 Neural Rendering. Это особенно примечательно, поскольку речь идёт об игре эпохи PlayStation 2, которая изначально вообще не создавалась с расчётом на современные технологии NVIDIA.

DLSS 5 также экспериментируют с играми, у которых нет собственной поддержки DLSS, включая Batman: Arkham Knight, а также с проектами на старых графических API.

При этом всё происходит неофициально: используется утёкшая версия DLSS 5, поэтому совместимость и производительность пока могут сильно различаться. Тем не менее сам факт запуска технологии в эмуляторе PS2 показывает, насколько далеко энтузиасты уже смогли её адаптировать.