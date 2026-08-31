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Manhunt 18.11.2003
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.6 1 079 оценок

DLSS 5 добралось даже до игр с PS2 - технологию запустили через PCSX2

IKarasik IKarasik

Экспериментальная DLSS 5 Neural Rendering продолжает удивлять возможностями неофициальной поддержки. Энтузиастам удалось запустить технологию NVIDIA в эмуляторе PlayStation 2 PCSX2.

DLSS5-Feeder - мод на DLSS 5 в игры без встроенной поддержки [v0.12.0]

В качестве демонстрации использовали Manhunt, запущенный через PCSX2 с включённым DLSS 5 Neural Rendering. Это особенно примечательно, поскольку речь идёт об игре эпохи PlayStation 2, которая изначально вообще не создавалась с расчётом на современные технологии NVIDIA.

DLSS 5 также экспериментируют с играми, у которых нет собственной поддержки DLSS, включая Batman: Arkham Knight, а также с проектами на старых графических API.

При этом всё происходит неофициально: используется утёкшая версия DLSS 5, поэтому совместимость и производительность пока могут сильно различаться. Тем не менее сам факт запуска технологии в эмуляторе PS2 показывает, насколько далеко энтузиасты уже смогли её адаптировать.

PCSX2 - эмулятор PlayStation 2
Технологии 1
56
46
Комментарии:  46
Ваш комментарий
Тоmmy
30
Killa00

длсс был сделан ,чтоб бустить фпс ,щас длсс делает все наоборот

22
MelancholicCarrington

Выглядит конечно лучше чем оригинал , может что то с этого и выйдет ...

14
Black3D

DLSS 5 придет за тобой и ты ничего не сможешь поделать. Потому что не сможешь.

14
В_о_л_ь_к_а

Погонял я это dlss 5. Первое впечатление - ВАУ, это прорыв! Потом, приглядевшись, наступает разочарование: 1) это огромные ресурсы которые технология жрёт; 2) и самое главное она портит освещение задуманное художниками. Например в БГ3 на поверхности здорово, в катсценах с диалогами - супер, но стоит зайти в подземелье или локацию где с освещением хорошо поработали - шляпа. Пока очень сыро, возможно через несколько лет доведут до ума, посмотрим.

13