Новое видео GTA Carcer City демонстрирует визуальные улучшения

Моддер DeadpoolMKD выпустил новое видео по Grand Theft Auto Carcer City, демонстрирующее визуальные улучшения. По сравнению с GTA Vice City, в GTA Carcer City будут улучшены тени и бликовое освещение транспортных средств.

Grand Theft Auto Carcer City стремится создать самый большой и детализированный город, когда-либо виденный в играх GTA эпохи 3D. Сюжет рассказывает о бывшем полицейском, который оказывается втянутым в опасный криминальный мир Карцер-Сити. Город разваливается — закрываются предприятия, выходят из строя важные системы, банды захватывают власть, и выживание никогда не гарантировано.

Углубляясь в детали, мод погружает игроков в полностью переосмысленный мир, вдохновлённый Детройтом, Питтсбургом, Кливлендом и мрачными уровнями из Manhunt. На каждой улице будут видны следы борьбы: от разрушенных заводов и опасных переулков до светящихся неоновых баров, пытающихся выжить в руинах. Действие игры разворачивается в 2001 году и представляет собой оригинальный сюжет, повествующий о суровом, жестоком мире Карцер-Сити. Вы будете исследовать город, полный банд, коррупции и людей, борющихся за выживание. В этом разрушенном месте единственный способ подняться — быть достаточно сильным, чтобы использовать каждый шанс.

Моддер планирует выпустить демоверсию Grand Theft Auto Carcer City 9 марта.