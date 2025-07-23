Состоялся релиз мода Manhunt Remixed - он позволяет пройти всю игру с трассировкой лучей

Моддер gabdeg выпустил первую версию своего мода RTX Remix для Manhunt. Manhunt Remixed добавляет полноценное освещение с трассировкой пути и высококачественные текстуры окружения и персонажей на все 20 уровней игры. Таким образом, игроки смогут пройти игру от начала до конца с трассировкой пути.

Если вдаваться в детали, то освещение в игре было переработано путём переключения между оригинальной графикой и новой версией RTX Remix во время игрового процесса. Моддеру приходилось размещать источники света по одному - либо на объектах, либо непосредственно на уровнях. Поскольку источники света в оригинальной игре не работали с трассировкой пути, их пришлось убрать и убедиться, что каждая часть каждого уровня достаточно яркая. Это означало выбор правильного цвета, интенсивности, размера и угла освещения в зависимости от того, как оно используется в игре.

Текстуры были улучшены с помощью инструмента PBRFusion 3.0. После этого они были проверены в игре и отредактированы вручную в таких программах, как Photoshop или Paint.NET. Моддер позаботился о том, чтобы каждая часть текстуры, такая как цвет, блеск, неровности и глубина, выглядела хорошо. Если что-то выглядело слишком блестящим, грубым или неровным, они исправляли это вручную.

Моддер также вручную добавил карты излучения к таким объектам, как окна, мониторы, неоновые вывески и сигнальные огни. Благодаря этому трассировка пути должна выглядеть очень хорошо даже в этой ранней версии мода.