Состоялся релиз мода Manhunt Remixed - он позволяет пройти всю игру с трассировкой лучей

Моддер gabdeg выпустил первую версию своего мода RTX Remix для Manhunt. Manhunt Remixed добавляет полноценное освещение с трассировкой пути и высококачественные текстуры окружения и персонажей на все 20 уровней игры. Таким образом, игроки смогут пройти игру от начала до конца с трассировкой пути.
Если вдаваться в детали, то освещение в игре было переработано путём переключения между оригинальной графикой и новой версией RTX Remix во время игрового процесса. Моддеру приходилось размещать источники света по одному - либо на объектах, либо непосредственно на уровнях. Поскольку источники света в оригинальной игре не работали с трассировкой пути, их пришлось убрать и убедиться, что каждая часть каждого уровня достаточно яркая. Это означало выбор правильного цвета, интенсивности, размера и угла освещения в зависимости от того, как оно используется в игре.
Текстуры были улучшены с помощью инструмента PBRFusion 3.0. После этого они были проверены в игре и отредактированы вручную в таких программах, как Photoshop или Paint.NET. Моддер позаботился о том, чтобы каждая часть текстуры, такая как цвет, блеск, неровности и глубина, выглядела хорошо. Если что-то выглядело слишком блестящим, грубым или неровным, они исправляли это вручную.
Моддер также вручную добавил карты излучения к таким объектам, как окна, мониторы, неоновые вывески и сигнальные огни. Благодаря этому трассировка пути должна выглядеть очень хорошо даже в этой ранней версии мода.
да да но теперь вся игра сломана и фиг знает где по задумке реально есть тень (в которой можно по механике игры спрятаться ) а где она "фейковая"
да и как я погляжу косяков там и так хватает , с пропадающими текстурами , к тому же в трейлере даже видно все несовершенство моделек
фи, такое дерьмище
как и ты=)
согласен, глаза выпали от темноты и масленых персонажей
Да не, на тебя больше похоже 😁
Неплохо смотрится
Эмм. И авторы так идеально расставили свет, что тёмные уголки для пряток совпадают с реальным прожекторным светом? Я прям не верю в это.
Короче, такую игру сложней всего обновить под path tracing или аналогичные технологии, т.к. авторы вручную делали карты теней и синхронизировали их с коллайдерами для мест, где можно спрятаться. Так много где делали (thief, splinter cell) и продолжают делать.
Потихоньку процесс идёт с этим ртхремикс. Но, млять, темно шо капец.
PROMETEY OSVETI IM PUT V ETOY MRA4NOY GOVNO TEHNOLOGII
пока что супер сыро
Это просто праздник какой то🍻🍻🍻👍 Легендарные игры времён святого гейминга не забыты, а теперь ещё их графонят и лучики туда вставляют🤗🤗🤗 А можно всё это дело ещё сделать с культовой, первой частью Фарика, м? 🙏 // Nvidia Power
чёт х****ня какая то. Автора в темноте вы****али что ли, что всё как у негра дома темно // Mikhail Tsyganov