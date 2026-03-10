Выход демоверсии Grand Theft Auto Carcer City отложен

Выход демоверсии полностью переработанного мода для Grand Theft Auto: San Andreas, GTA Carcer City, был запланирован на вчера. Однако в последний момент релиз был отложен на месяц. Таким образом, выход Grand Theft Auto Carcer City в настоящее время запланирован на 10 апреля.

Grand Theft Auto Carcer City стремится создать самый большой и детализированный город, когда-либо виденный в играх GTA эпохи 3D. Сюжет рассказывает о бывшем полицейском, который оказывается втянутым в опасный криминальный мир Карцер-Сити. Город разваливается — закрываются предприятия, выходят из строя важные системы, банды захватывают власть, и выживание никогда не гарантировано.

Если говорить подробнее, мод погружает игроков в полностью переосмысленный мир, вдохновленный Детройтом, Питтсбургом, Кливлендом и мрачными уровнями из Manhunt. На каждой улице будут видны следы борьбы: от разрушенных заводов и опасных переулков до светящихся неоновых баров, пытающихся выжить в руинах. Действие разворачивается в 2001 году и представляет собой оригинальный сюжет, повествующий о суровом, жестоком мире Карцер-Сити. Вы будете исследовать город, полный банд, коррупции и людей, борющихся за выживание. В этом разрушенном месте единственный способ подняться — быть достаточно сильным, чтобы использовать каждый шанс.

К слову, Take-Two и Rockstar пока не отправляли ему уведомление о нарушении авторских прав (DMCA). Так что эта задержка с этим не связана.