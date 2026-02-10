Вышел новый геймплейный трейлер фанатского кроссовера GTA и Manhunt - GTA: Carcer City

Как известно, ранее было объявлено о разработке глобальной модификации для Grand Theft Auto: San Andreas под названием Grand Theft Auto: Carcer City — этот мод будет посвящён городу Карцер Сити из скандально-известной игры Manhunt, разработанной Rockstar North в 2003 году.

Недавний трейлер, выпущенный на каналах TheJizzy и DeadpoolMKD (автор мода), показывает, что с проектом (по крайней мере сейчас) всё в порядке: В рамках геймплейного трейлера зрителям демонстрируется мрачная атмосфера полузаброшенного Карцер-Сити, вдохновлённого городами ржавого пояса США - Детройтом, Кливлендом и Питтсбургом. Геймплей показывает изменённый интерфейс, кровавые перестрелки с полицией и бандитами, а также сбор бейсбольных карточек — уникальная активность мода, пришедшая на смену сбору устриц и подков из GTA: San Andreas.

Сюжет модификации рассказывает историю о бывшем полицейском Лиаме О'Маллигане, который волею случая лишился работы и попал в криминальный мир Карцер-Сити. Что примечательно, согласно внутриигровому лору игр серии GTA сюжет Manhunt и Manhunt 2 является частью так называемой 3D-вселенной GTA, а отсылки на город Карцер-Сити присутствуют даже в GTA 5 как место, где Майкл провёл своё самое первое ограбление.

Разработка проекта идёт хорошо, и автор намерен выпустить демоверсию уже 9 марта 2026 года, однако мододелам по играм от Rockstar Games нужно иметь в виду, что недружелюбная политика TakeTwo к моддингу, часто воспринимаемая компанией как угроза собственным IP, если уж не гарантирует, то определённо ставит мод под риск жалоб на авторские права, поэтому нужно понимать что GTA: Carcer City в любой момент может быть заблокирована.