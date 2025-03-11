Вышла полная фанатская локализация Manhunt - с матами и переведёнными текстурами

Команда локализаторов-энтузиастов NoData выпустила свой дебютный проект - полную локализацию скандальной игры Manhunt. Игра получила полную русскую озвучку всех персонажей, в которой приняли участие Андрей Бархударов (озвучил безумного Режиссёра) и стример Бэбэй.
Весь перевод проекта является оригинальным и не опирается на вариант от 1С - более того, авторы не постеснялись использовать нецензурные выражения, которые отсутствовали в официальной локализации. В качестве бонуса также представлено наличие переведённых текстур.
Скачать локализацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Неожиданно... Зачёт!
для такой старой игры , вполне норм
НО никаких ТГ, жду файл на нашем любимом ПГ
в Стиме тоже появилась: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3442534238
Гугл, Яндекс - как хотите...
Класс, а есть какой нибудь мод улучшающий графон?
можно ссылку
Здесь есть
Первая все же больше зашла, но до конца так и не проходил.
звучит хорошо +
Нужен ремейк причем срочно!
Если честно, этого маньяка также можно добавить в игру Inzoi, чтобы жизнь медом не казалась. Я уже много где об этом писал.
Озвучка на 4ку пойдёт
В данном случае с такими голосами лучше уж анг // Вера Выборнова
"С матами" - автору новости подучить русский язык. Ну если речь не о спортивных матах шла, конечно))
добро пожаловать в нейро рай
Автор не научную публикацию пишет. В разговорной манере вполне употребимо