Вышла полная фанатская локализация Manhunt - с матами и переведёнными текстурами

Команда локализаторов-энтузиастов NoData выпустила свой дебютный проект - полную локализацию скандальной игры Manhunt. Игра получила полную русскую озвучку всех персонажей, в которой приняли участие Андрей Бархударов (озвучил безумного Режиссёра) и стример Бэбэй.

Весь перевод проекта является оригинальным и не опирается на вариант от 1С - более того, авторы не постеснялись использовать нецензурные выражения, которые отсутствовали в официальной локализации. В качестве бонуса также представлено наличие переведённых текстур.

Скачать локализацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.