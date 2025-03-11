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Manhunt 18.11.2003
Экшен, Стелс, От третьего лица
8.6 901 оценка

Вышла полная фанатская локализация Manhunt - с матами и переведёнными текстурами

Саня Цукино Усаги

Команда локализаторов-энтузиастов NoData выпустила свой дебютный проект - полную локализацию скандальной игры Manhunt. Игра получила полную русскую озвучку всех персонажей, в которой приняли участие Андрей Бархударов (озвучил безумного Режиссёра) и стример Бэбэй.

Весь перевод проекта является оригинальным и не опирается на вариант от 1С - более того, авторы не постеснялись использовать нецензурные выражения, которые отсутствовали в официальной локализации. В качестве бонуса также представлено наличие переведённых текстур.

Manhunt "Русификатор звука и текстур" {NoData}

Скачать локализацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.

27
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Serious Ash

Неожиданно... Зачёт!

5
Человек-Анекдот

для такой старой игры , вполне норм
НО никаких ТГ, жду файл на нашем любимом ПГ

4
Serious Ash

в Стиме тоже появилась: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3442534238

Гугл, Яндекс - как хотите...

0
vertehwost
0
BloomingVysor

Класс, а есть какой нибудь мод улучшающий графон?

0
Комментарий удален
darkevil555 Punisher1

можно ссылку

0
Punisher1 darkevil555

Здесь есть

0
Kenn1y

Первая все же больше зашла, но до конца так и не проходил.

0
alex8ball

звучит хорошо +

0
Pirat13666

Нужен ремейк причем срочно!

Если честно, этого маньяка также можно добавить в игру Inzoi, чтобы жизнь медом не казалась. Я уже много где об этом писал.

0
Punisher1

Озвучка на 4ку пойдёт

0
Пользователь ВКонтакте

В данном случае с такими голосами лучше уж анг // Вера Выборнова

-2
Mudak2005

"С матами" - автору новости подучить русский язык. Ну если речь не о спортивных матах шла, конечно))

-5
I should get banned

добро пожаловать в нейро рай

0
BluntZebulon

Автор не научную публикацию пишет. В разговорной манере вполне употребимо

3