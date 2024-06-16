Автор Manor Lords объяснил, почему механика болезней и чумы - не лучшая идея для средневековой стратегической игры

Гжегож Стычень объяснил, почему механика болезней и чумы не имеет смысла в Manor Lords. По его мнению, они не вписываются в средневековые реалии, и игроки поддержали его слова.
Создатель Manor Lords опубликовал на X пост, в котором высказал свое мнение о внедрении механики болезней и чумы в свою игру. Он неоднократно рассматривал эту идею, которая поначалу показалась ему интересной, но в итоге пришел к выводу, что она не будет работать очень хорошо.
Однако сначала Гжегож Стычень описал, как могла бы выглядеть игра, в которой такая система имела бы смысл, а затем попытался перенести ее в средневековые реалии.
Представьте себе зомби-градостроитель. The Last of Us Lords. Вы можете создавать карантинные зоны, контролировать контрольные пункты, строить исследовательские центры, ловить зомби, чтобы делать вакцины, устанавливать правила заражения и т. д. Вот что такое система болезней.
Он объяснил, что в те времена болезни возникали случайным образом, убивали множество людей и от них нельзя было спастись, например, построив бани. Он считает, что хотя карантинные зоны теоретически выполнимы, они не вписываются в средневековую тематику, а такие альтернативы, как заготовка трав, не являются интересными механиками для игроков.
При этом он отметил, что персонажи в Manor Lords уже могут заболеть и с помощью определенных мер быстрее выздороветь, но большинство игроков этого даже не замечают, поскольку за этим не стоит никакой глубины или возможности активного управления. Однако он отметил, что в будущем уровень санитарии может превратиться в механику, так что тема не будет полностью заброшена.
Игроки в комментариях поддержали слова разработчика, заявив, что его рассуждения максимально разумны и понятны. Многие даже приветствуют это решение, так как находят подобные случайные катастрофы скорее разочаровывающими, чем интересными.
А он где-то говорил про то, что размышляет над добавлением зомби?
Я просто имел ввиду, что добавление зомби и карантин в эту игру немного уже не идёт в среднивековую тему. Лучше мелкие хижины знахаря или травы, чем ЗОМБИЭПИДЕМИЯ.
И где тут слова о введении зомби в Manor Lords?
Хотел зайти в твиттер и почитать пост, но я всё понял.
Маск красавчик.
Просто у кого лапки вот и оправдывается. В том же Стронгхолд была механика событий - бац событие произошло. В той же Нортгард бац крысы, все болеют. А у него глядите - карантинные зоны надо городить, заготовку трав какую то делать, просто хижину знахаря и он сам ходит травы добывает и лечит. В Стронгхолд всякие пыточные инструменты были, но это же не требовало создания дополнительных механик, просто создавало атмосферу игрокам и падало настроение нпс болванчиков.
И что ? В Стронгхолде это крутая механика ? Когда весь скот умирал итд ? Кайф.
Милорд, наш хмель пожрал долгоносик!
Кто то без пивка останется. Разве это кайф? Это просто жизнь.
Кому вообще нужен это бредовый гимор с болезнями и подобным в играх? Крайне редким извращенцам-мазохистам?
Болезни в таких играх - это просто как дополнительная механика, игрокам в основном это не нужно, все хотят войны, экономика и развитие в таких играх, всё остальное - это бонус