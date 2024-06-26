Автор Manor Lords прислушался к просьбам игроков и ушел на отдых, но при этом продолжает работать над новой версией игры

Создатель популярной стратегии Manor Lords, Гжегож Стычень, прислушался к просьбам игроков и ушел на заслуженный отдых. Однако он не перестал работать над игрой и недавно рассказал поклонникам о новой версии на базе Unreal Engine 5.
После нескольких дней отсутствия в социальных сетях Стычень опубликовал пост на платформе X, в котором сообщил, что, хотя и отправился отдыхать, продолжает работу над игрой. Он отметил, что переход на Unreal Engine 5 позволяет более эффективно устранять ошибки и обеспечивать лучшую поддержку проекта.
В своем посте Стычень также ответил на вопросы фанатов о переходе на новую версию движка. Один из пользователей спросил, повлияет ли это на загрузку процессора. Разработчик заверил, что благодаря UE5 он сможет внедрить множество новых исправлений, что улучшит производительность.
Еще одной важной темой обсуждения стало избавление от системы LOD (Level Of Detail) после перехода на UE5. Один из игроков выразил недовольство элементами, появляющимися на экране при увеличении масштаба. Стычень подтвердил, что UE5 позволит улучшить этот аспект игры.
Manor Lords изначально разрабатывалась с использованием Unreal Engine 4, и переход на последнюю версию движка должен еще больше улучшить этот проект. Гжегож Стычень регулярно выпускает обновления, чтобы улучшить впечатления игроков от игры, и продолжает прислушиваться к мнению сообщества.
итог: убьёт отимезацию.............. уже все про это говорят но ему пофиг.
По мне с пиаром переборщили. Фактически альфу выдают за готовый продукт. А по сути везде заглушки.