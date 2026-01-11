ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 990 оценок

Автор Manor Lords значительно повысил производительность игры благодаря кошмарному сохранению от фаната

Extor Menoger Extor Menoger

Одна из ключевых особенностей раннего доступа заключается в возможности тесного сотрудничества разработчиков с аудиторией. Создатель популярной средневековой стратегии Manor Lords Гжегож Стычень наглядно продемонстрировал преимущества такого подхода. Разработчик сообщил в социальных сетях о грядущем обновлении, которое принесет существенные улучшения в работе процессора. Поводом для масштабной оптимизации послужил файл сохранения, присланный одним из геймеров.

Стычень рассказал, что провел праздничный период за изучением этого специфического файла, который он в шутку охарактеризовал как кошмар. Особенность сохранения заключалась в огромном количестве объектов на карте, включая более 3000 жителей и 2000 овец. Изначально такая колоссальная нагрузка снижала производительность до критических 2-5 кадров в секунду. Однако после проведенной работы автору удалось добиться стабильных 30-40 кадров в секунду даже в таких тяжелых условиях. Разработчик подчеркнул, что это еще не предел возможностей оптимизации и работа будет продолжена.

Реакция сообщества на действия автора оказалась исключительно положительной. Игроки похвалили разработчика за то, что он использовал этот экстремальный сценарий в качестве эталона для тестов, вместо того чтобы проигнорировать его как редкий случай, которого достигнет лишь малый процент пользователей. Фанаты отметили важность такой глубокой работы над технической частью, особенно с учетом того, что доступ к топовому железу есть не у всех. Manor Lords по-прежнему находится в раннем доступе на ПК, и описанные улучшения производительности станут доступны всем игрокам в ближайших патчах.

40
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
JackBV

2026 год , человек работает над таким явлением из прошлого как "Оптимизация" . Герой нашего времени и пример для многих))

18
Costollom
2026 год , человек работает над таким явлением из прошлого как "Оптимизация" . Герой нашего времени и пример для многих))

В 2026 году человеку для этого надо, чтобы фанат сбросил файл с сохранением, где огромном количестве объектов на карте.

AT_Sagor

Овцы животворящие!

7
Real Slim Shady

Гуси Рим спасли, а в овцы Manor Lords

PanKotovsky

Разработчик в соло практически делает больше и качественнее, чем ААА-конторы с подразделениями на нескольких континентах.

era aoi

2000 овец крашат игру? От этого криводелия на урин енжин другого и не жди