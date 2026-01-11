Автор Manor Lords значительно повысил производительность игры благодаря кошмарному сохранению от фаната

Одна из ключевых особенностей раннего доступа заключается в возможности тесного сотрудничества разработчиков с аудиторией. Создатель популярной средневековой стратегии Manor Lords Гжегож Стычень наглядно продемонстрировал преимущества такого подхода. Разработчик сообщил в социальных сетях о грядущем обновлении, которое принесет существенные улучшения в работе процессора. Поводом для масштабной оптимизации послужил файл сохранения, присланный одним из геймеров.

Стычень рассказал, что провел праздничный период за изучением этого специфического файла, который он в шутку охарактеризовал как кошмар. Особенность сохранения заключалась в огромном количестве объектов на карте, включая более 3000 жителей и 2000 овец. Изначально такая колоссальная нагрузка снижала производительность до критических 2-5 кадров в секунду. Однако после проведенной работы автору удалось добиться стабильных 30-40 кадров в секунду даже в таких тяжелых условиях. Разработчик подчеркнул, что это еще не предел возможностей оптимизации и работа будет продолжена.

Реакция сообщества на действия автора оказалась исключительно положительной. Игроки похвалили разработчика за то, что он использовал этот экстремальный сценарий в качестве эталона для тестов, вместо того чтобы проигнорировать его как редкий случай, которого достигнет лишь малый процент пользователей. Фанаты отметили важность такой глубокой работы над технической частью, особенно с учетом того, что доступ к топовому железу есть не у всех. Manor Lords по-прежнему находится в раннем доступе на ПК, и описанные улучшения производительности станут доступны всем игрокам в ближайших патчах.