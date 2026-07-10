Для средневековой стратегии Manor Lords вышло 7-ое крупное обновление

Разработчики из студии Slavic Magic официально перенесли седьмой крупный патч (версии 0.8.065–0.8.090) из тестовой ветки в основную ветку игры в Steam. Главной особенностью апдейта стала глубокая техническая переработка внутренних систем проекта, находящегося в раннем доступе. По словам авторов, это обновление закладывает важный инженерный фундамент, после чего команда сразу переходит к созданию совершенно нового контента для средневекового градостроительного симулятора.

В рамках оптимизации игрового процесса была полностью переработана система поиска путей, что значительно сократило время ожидания маршрутов персонажами. В игру внедрили систему изолированных зон («островов»), которая мгновенно отсекает невозможные пути между замками или берегами рек без мостов. Серьезные изменения затронули управление армией: теперь при коротком нажатии правой кнопки мыши отряды автоматически выстраиваются в широкую линию в чистом поле, формируют три колонны на дорогах или рассредотачиваются при движении по застройке.

Разработчики внедрил множество важных балансных правок в экономику и поведение жителей. Семьи первого уровня полностью перестали потреблять эль, а выход этого напитка при крафте был снижен в два раза. При постройке Фермы приоритет обработки зерна теперь по умолчанию установлен на «Низкий». Изменилась логика набегов: налетчики теперь покидают поселение, если успели украсть половину всей добычи или подожгли 40% построек. Кроме того, в симуляцию внедрили систему очередей, чтобы рабочие больше не простаивали при одновременной разгрузке ресурсов в одной точке.

Косметическая часть патча принесла качественное обновление интерфейса, добавила полноценную поддержку геймпадов и существенно изменила визуальные ассеты. Модели перевозимых пищевых продуктов стали более разнообразными, а положение строительных материалов, угля, обуви и одежды в ручных тележках было скорректировано для исключения проваливания сквозь текстуры. Помимо контентных новшеств, автор провел колоссальную работу над ошибками, устранив огромное количество старых багов, связанных со стабильностью игрового процесса на высоких скоростях.