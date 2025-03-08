"Дьявольский холм" и каменные замки: разработчики Manor Lords рассказали о масштабном обновлении игры

Разработчики Manor Lords рассказали, что готовят для игры большое обновление. Вскоре в стратегии появятся каменные замки, новая карта и переработанная система развития.

Главной особенностью новой карты станет огромный холм посередине, который получил зловещее название «Дьявольский». Разработчики также подумывают о специальном режиме, где на этом самом холме будут ценные ресурсы — за них лордам придётся устраивать настоящие битвы. Ну и, конечно же, такая возвышенность идеально подходит для возведения неприступных крепостей.

Кстати, система строительства замков изменится так, что игроки смогут улучшать отдельные части стен или добавлять бойницы. А размер крепости будет зависеть не от расстояния между элементами, а от площади внутреннего двора и ранга самого лорда.

Также многие жаловались на нереалистичное дерево развития, и разработчики решили его полностью переделать. Правда, они признаются, что никак не могут найти золотую середину: историки ворчат, что многие идеи слишком фантастические, а геймдизайнеры считают, что чистая историчность убивает всё веселье. Команда уже работает над четвёртым вариантом, пытаясь всех примирить.

В будущем авторы обещают рассказать больше о переработке системы развития и поделиться новостями про города с искусственным интеллектом.