Геральт из Ривии может оценить свои владения в Manor Lords с помощью нового мода

На ПК в рамках раннего доступа вышла новая градостроительная стратегия Manor Lords. Амбициозная игра от разработчика-одиночки уже смогла привлечь внушительное количество игроков, и теперь ей предстоит, вероятно, долгий путь расширения функционала через обновления. Когда ждать выхода новых патчей к игре сказать сложно, но пользователи уже сейчас могут самостоятельно улучшить и исправить новые аспекты с помощью модов. Одна из недавних модификаций позволяет играть за Геральта из Ривии в Manor Lords.
Поскольку Manor Lords построена на базе движка Unreal Engine 4, она поддерживает пользовательские модификации. Официально поддержка модов в игре не заявлена, но, похоже, они отлично работают и, при этом, очень просты в установке. Одним из первых модов для игры сделал фанат "Ведьмака", который решил добавить в стратегию своего любимого персонажа — Геральта из Ривии.
Герой The Witcher 3 может свободно разгуливать в Manor Lords и оценить постройки, созданные игроком. С помощью мода модель лорда была заменена на качественную модель известного ведьмака. Скачать модификацию с Геральтом можно бесплатно прямо с нашего сайта. Помимо этого мода для игры стали делать и другие полезные модификации, которые улучшают функционал построек. Найти эти файлы можно в соответствующем разделе.