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об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 733 оценки

Глава Hooded Horse о неожиданном успехе Manor Lords: "Нельзя рассчитывать на такие хиты каждый год"

Lunersun
Новости

Manor Lords буквально взорвала рынок градостроительных симуляторов. Игра уже разошлась тиражом в два с половиной миллиона копий, но самое интересное тут даже не это. Издатель Hooded Horse отреагировал на такой успех очень необычно — никакой эйфории и громких заявлений

Продажи средневековой стратегии Manor Lords превысили 2.5 млн копий

В недавнем интервью BBC сооснователь компании Сноу Руи рассказала, что даже они сами не ожидали такого взрывного успеха. Но вместо того чтобы начать строить наполеоновские планы, в Hooded Horse решили сохранять холодную голову. Как говорит Руи, главное — не увлечься после первой большой удачи:

«Знаете, многие начнут говорить, что следующий год будет провальным, если мы не выпустим ещё одну Manor Lords. Но это неправильный подход. Команда Hooded Horse больше думает о том, как построить надёжный бизнес на годы вперёд. Такие громкие хиты случаются редко. Да и не нужно гнаться за продажами уровня ААА-игр — инди-проект может быть успешным и без этого», — уверена глава издательства.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Игра добротная👍 // Виктор Хайрулин

0
Руслан Меркулов 2

я её что-то проходи стороной!!! Думаю скачать сейчас мне в свое время Life is feat does the Forest Village зашла

0
CRASHBULLET

Я один из 2,5 миллионов купивших)

0