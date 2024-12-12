Глава Hooded Horse о неожиданном успехе Manor Lords: "Нельзя рассчитывать на такие хиты каждый год"

Manor Lords буквально взорвала рынок градостроительных симуляторов. Игра уже разошлась тиражом в два с половиной миллиона копий, но самое интересное тут даже не это. Издатель Hooded Horse отреагировал на такой успех очень необычно — никакой эйфории и громких заявлений

В недавнем интервью BBC сооснователь компании Сноу Руи рассказала, что даже они сами не ожидали такого взрывного успеха. Но вместо того чтобы начать строить наполеоновские планы, в Hooded Horse решили сохранять холодную голову. Как говорит Руи, главное — не увлечься после первой большой удачи:

«Знаете, многие начнут говорить, что следующий год будет провальным, если мы не выпустим ещё одну Manor Lords. Но это неправильный подход. Команда Hooded Horse больше думает о том, как построить надёжный бизнес на годы вперёд. Такие громкие хиты случаются редко. Да и не нужно гнаться за продажами уровня ААА-игр — инди-проект может быть успешным и без этого», — уверена глава издательства.