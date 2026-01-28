Глава Hooded Horse раскритиковал инди-рынок: "Большинство издателей паразитируют на разработчиках"

Глава Hooded Horse Тим Бендер заявил, что значительная часть инди-издателей представляет угрозу для независимых студий. В интервью PC Gamer он призвал разработчиков максимально внимательно подходить к выбору партнёров — а в ряде случаев и вовсе отказываться от сотрудничества с издателями.

По словам Бендера, многие инди-издатели выстраивают бизнес на неравных соглашениях: они подписывают большое количество проектов, активно инвестируют лишь в те игры, которые уже показывают коммерческий потенциал, а остальные фактически забрасывают, продолжая извлекать выгоду через механизмы возврата затрат.

Он также поставил под сомнение профессиональную компетентность таких компаний, отметив, что многие издатели не привносят реальной ценности в разработку и слабо помогают проектам на этапе роста.

Бендер подчеркнул, что в Hooded Horse считают этичное отношение к разработчикам ключевым принципом работы, однако признал, что на инди-рынке подобный подход всё ещё редкость.

В качестве альтернативы он посоветовал студиям серьёзно рассматривать самостоятельное издание игр, отметив, что сегодня этот путь стал куда более реалистичным благодаря цифровым площадкам и современным инструментам продвижения.