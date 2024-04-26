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об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8 163 оценки

Историческая стратегическая игра Manor Lords стала доступна в раннем доступе

butcher69
Новости

Hooded Horse и Slavic Magic объявили, что историческая градостроительная и стратегическая игра Manor Lords теперь доступна в раннем доступе в таких цифровых магазинах, как Steam, GOG, Epic Games Store и PC Game Pass по всему миру.

Эта долгожданная игра, которую добавили в список желаемого более 3 миллионов пользователей в Steam, представляет игрокам яркий и детализированный мир, вдохновленный средневековой жизнью 14-го века. Игрокам предстоит превратить скромную деревню в мощный феодальный город, сочетающий в себе высокую степень исторической достоверности и атмосферу перехода из грязи в князи.

Manor Lords сочетает в себе органические системы городского строительства со сложными производственными цепочками, которые переходят в тактический боевой уровень в реальном времени, где рабочие одновременно выступают в роли воинов.

В честь релиза Manor Lords будет продаваться со скидкой 25% в течение первых двух недель после запуска:

6
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Надеюсь, эта игра будет популярна и в разы превысит онлайн всех последних Total Warov вместе взятых. Только так можно заставить гнилую конторку CA наконец зашевелиться и перестать гнать нон стоп трешевые подделки под игры в лице паралонов, трой и прочей параши. И выпустить полноценную историчку вроде меди 3, имперки 2 или даже ренессанса.

4
Котян Сутоевич

Поддерживаю). Правильный ремейк "Медивала" был счастьем. Ну или Тридцатилетнюю, к примеру. СА, правда, на привязи у "СЕГИ" такие вопросы сама решать не может - там вообще всё плохо с этим, увы. Хоть те и кинули разрабам в своё время спасительную палку, но всё равно.
З.Ы. Что за "паралоны"?

2
0ncnjqybr Котян Сутоевич

TW: Pharaoh. Огрызок игры вместо нормального TW по Бронзовому Веку.

0
Tokito77

пойду куплю и вздрочну

0
Augustus Pablo

корасавчики и цена копейки как в макдональдс сходить разок

0
Апостлс

Топчик

0
-zotik-

мне игру напомнило древнюю "война и мир" на анг. Knights & Merchants

0
BENDJI

Уже качаю

0