Издатель Manor Lords: это нормально, что игроки проходят игру и переходят к следующей, не все игры должны быть сервисами

Генеральный директор Hooded Horse Тим Бендер, компании которая отвечала за издание игры Manor Lords, поделился своей точкой зрения касательно текущего положения дел в игровой индустрии. Бендер высказался против того, что каждая игра обязана постоянно удерживать внимание игроков, как это делают игры-сервисы.
По его мнению, от компаний постоянно требуют роста доходов, что в итоге и приводит к завышенным ожиданиям и проблемам в игровой индустрии. Текущий подход, когда после релиза игры издатель давит на разработчиков и заставляет их работать на износ ради постоянного выпуска нового контента для игры, подрывая их физическое и психическое здоровье - вряд ли приведет к появлению действительно хороших игр. Бендер считает, что необходимо изменить подход к разработке игр, что позволит игровой индустрии двигаться вперед:
Продажи Manor Lords составили более 2 миллионов копий за первые 3 недели. Кроме того, игра продалась в количестве 250 тысяч копий за последний месяц. Она имеет очень положительный рейтинг отзывов 88% со средним временем игры 8 часов 48 минут на игрока (что очень много для любой игры, особенно которая вышла недавно).
Бендер считает, что не каждая игра обязана быть игрой-сервисом: нет ничего плохого в том, что люди наслаждаются одиночной ААА-игрой определенное количество времени и затем переходят к другой игре:
Успех не должен создавать постоянно повышающуюся планку новых ожиданий роста. Не каждая игра должна быть нацелена на то, чтобы стать игрой-сервисом.
Выход Manor Lords из раннего доступа в Steam запланирован в 2025 году.
Игры-сервисы это вообще раковая опухоль игровой индустрии. Издательства слепо пытаются урвать кусок этого навозного пирога, из-за чего их разработчики клепают скучные однотипные поделки, а после их провала команду разработки зачастую распускают, хотя они всего-то в точности выполняли ТЗ от "эффективных менеджеров".
Ну неужели хоть кто то это понимает .. Сейчас как раз играю Banishers: Ghosts of New Eden - жаль что её разработчики этого не смекнули :( в игре какая то невменяемая карта с миллиардом активностей и лута , а геймплей за 2 часа надоедает - мда.
Было недавно интересное интервью с одним специалистом, дело в том, что Фортка изменила индустрию. Вон Эпики раздали, подарили игр на миллиарды. Сотни игр уже подарили и продолжают дарить, и среди них есть и топовые хиты. А оплачивают всё это игроки в Фортку. Ещё деньги приносят сериалы, старые франшизы. // Сергей Максимов
Более того, игр-сервисов вообще быть не должно.