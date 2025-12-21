Издатель Manor Lords и Heroes of Might and Magic: Olden Era рассказал об успехах в уходящем году

Hooded Horse — издатель, который уже несколько лет находится на подъёме, добиваясь успеха со многими играми, особенно с Manor Lords, настолько, что Ubisoft доверила им Heroes of Might and Magic: Olden Era, понимая, что не может в полной мере использовать её потенциал.

Генеральный директор Тим Бендер хотел точно оценить этот успех в посте на LinkedIn, в котором он раскрыл показатели, достигнутые компанией за последние годы.

За последние 12 месяцев наши игры были проданы тиражом более 4,5 миллионов копий во всех магазинах и добавлены в списки желаний Steam более 8,5 миллионов раз. Я не могу выразить, насколько нам повезло быть издателем для стольких замечательных разработчиков.



И это практически то же самое, что я говорил в конце прошлого года, то же количество проданных копий, только на этот раз это 8,5 миллионов добавлений в списки желаний вместо 9,5 миллионов. Но здесь есть существенное изменение.

Угадайте, какая игра была самой продаваемой в прошлом году?

В прошлом году наши показатели были обусловлены Manor Lords, на которую пришлось около 60% проданных копий и около 40% добавлений в списки желаний. В этом году ни одна игра не составляет более 18% наших продаж или более 12% добавлений в список желаний.



Если я зайду на аналитический сайт Gamalytic, который оценивает продажи в Steam, отфильтрую компании с более чем 20 выпущенными играми и отсортирую по медианному доходу на игру, то, по оценкам, мы занимаем восьмое место среди издателей. Конечно, мы абсолютно затмеваемся как по среднему, так и по общему доходу в этом море многомиллиардных AAA-издателей.

Затем Бендер подчеркнул стабильность результатов, предлагаемых независимым разработчикам, а также поддержку, которая гарантирует многим возможность находиться в раннем доступе в течение месяцев и лет.

В прошлом году мы были издателем Manor Lords, а в этом году, я думаю, мы стали чем-то большим. Но нам всё равно чертовски повезло, что Грег доверил нам издать Manor Lords.