Издатель Manor Lords и Heroes of Might and Magic: Olden Era рассказал об успехах в уходящем году

Hooded Horse — издатель, который уже несколько лет находится на подъёме, добиваясь успеха со многими играми, особенно с Manor Lords, настолько, что Ubisoft доверила им Heroes of Might and Magic: Olden Era, понимая, что не может в полной мере использовать её потенциал.
Генеральный директор Тим Бендер хотел точно оценить этот успех в посте на LinkedIn, в котором он раскрыл показатели, достигнутые компанией за последние годы.
За последние 12 месяцев наши игры были проданы тиражом более 4,5 миллионов копий во всех магазинах и добавлены в списки желаний Steam более 8,5 миллионов раз. Я не могу выразить, насколько нам повезло быть издателем для стольких замечательных разработчиков.
И это практически то же самое, что я говорил в конце прошлого года, то же количество проданных копий, только на этот раз это 8,5 миллионов добавлений в списки желаний вместо 9,5 миллионов. Но здесь есть существенное изменение.
Угадайте, какая игра была самой продаваемой в прошлом году?
В прошлом году наши показатели были обусловлены Manor Lords, на которую пришлось около 60% проданных копий и около 40% добавлений в списки желаний. В этом году ни одна игра не составляет более 18% наших продаж или более 12% добавлений в список желаний.
Если я зайду на аналитический сайт Gamalytic, который оценивает продажи в Steam, отфильтрую компании с более чем 20 выпущенными играми и отсортирую по медианному доходу на игру, то, по оценкам, мы занимаем восьмое место среди издателей. Конечно, мы абсолютно затмеваемся как по среднему, так и по общему доходу в этом море многомиллиардных AAA-издателей.
Затем Бендер подчеркнул стабильность результатов, предлагаемых независимым разработчикам, а также поддержку, которая гарантирует многим возможность находиться в раннем доступе в течение месяцев и лет.
В прошлом году мы были издателем Manor Lords, а в этом году, я думаю, мы стали чем-то большим. Но нам всё равно чертовски повезло, что Грег доверил нам издать Manor Lords.
Смешно говорить об успехах, когда вы чудо все ещё даже в бета версии не можете выпустить т.н. ранний доступ и продолжаете его переносить.
Да и Manor Lords это отдельный развод, ибо, сколько было обещанно, но так до сих пор и не выполнено. Тем более игра все ещё в бета-версии т.н. ранний доступ.
Так что это больше попытка плохого танцора выглядит лучше, чем он есть.
Они то чем тебе не угодили? Неужели игру на железках от амд делали? 😅
Ой, ну ладно... какие успехи...
И всего-то делов - сделать сиквел нормальных третьих (четвертых) Героев. Никакой трехмерной графики не нужно вообще! Эта игра вообще про другое!
Так спрайты делать сложнее, чем 3д. Что значит не нужно? В HOMM3 уже использовались 3д модели, не говоря о HOMM4, которые переводились в спрайты. Двойная работа. А вручную рисовать - так игра станет золотая, если это не индюшачий "пиксель-арт", который в героях недопустим, как по мне.
Раньше могли? Делать спрайты?
Пусть опять учатся!
Дык, я же не против. Но не будут, бо долго, дорого и лень.
цвет лужи на картинке моё почтение - редко когда встретишь такое в играх , а то они лишь отражения научились делать
Так это же картинка, а не скриншот.