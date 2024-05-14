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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 454 оценки

Издатель Manor Lords объяснил решение запретить обсуждения модов на официальном Discord-сервере

monk70
Новости

Директор по связям с общественностью Hooded Horse Джо Робинсон объяснил ситуацию вокруг запрета обсуждения модов Manor Lords на Discord.

Робинсон сказал, что решение было принято из-за жалоб игроков на проблему, которая оказалась вызвана модом, что подтверждает замечания, сделанные Slavic Magic в предыдущей новости.

Робинсон добавил, что Hooded Horse «не стремится подавлять моды Manor Lords в Интернете», но что студия «оценит другие места [кроме Discord], где мы собираем отзывы по мере необходимости» в отношении запрета на моды.

По словам Робинсона, хотя Hooded Horse прославляет творчество игроков, в настоящее время команда сосредоточена на «обработке отзывов и отчетов об ошибках» в период раннего доступа Manor Lords, и обсуждение модов игроками не способствует этой работе.

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