Издатель Manor Lords запретил генеративный ИИ в своих играх: "Это раковая опухоль индустрии"

Генеральный директор издателя Hooded Horse, известного благодаря Manor Lords и другим стратегиям и симуляторам, официально ввёл запрет на использование генеративного ИИ в проектах компании. В интервью Kotaku глава студии Тим Бендер заявил, что ИИ-контент теперь прописан в издательских контрактах как недопустимый.

По словам Бендера, вместо того чтобы облегчить работу, инструменты генеративного ИИ добавили проблем и начали проникать туда, где им не место. Он отметил, что теперь в договоры Hooded Horse включён прямой пункт: никаких AI-ассетов в играх издательства.

Компания пошла ещё дальше и рекомендует разработчикам полностью отказаться от генератива на всех этапах производства — не только в финальных ресурсах, но и во временных заглушках. Причина проста: если подобный контент появляется в проекте, всегда существует риск, что он «проскользнёт» в релизную версию. Бендер назвал это «раковой опухолью», которая требует постоянного контроля.

Подобные меры также связаны с недавними случаями, когда в отдельных крупных играх пользователи находили следы ИИ-контента, что вызывало резонанс и вопросы к разработчикам. Hooded Horse намерена избежать подобных ситуаций полностью.

Издательство начало год релизом Terra Invicta 1.0, над которой команда работала более девяти лет. На странице игры в Steam — ни слова об использовании ИИ, и, судя по позиции компании, подобные пометки там и не появятся.