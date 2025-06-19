Консольные версии Manor Lords получили возрастной рейтинг на Тайване

Популярная средневековая стратегическая игра Manor Lords была запущена в раннем доступе в конце апреля прошлого года и, как сообщается, была продана тиражом более 3 миллионов копий в феврале этого года. В дополнение к PS5 и PS4, версии Manor Lords для Xbox Series X|S и Xbox One получили возрастной рейтинг на Тайване.

Это рейтинговая информация опубликована в Digital Entertainment Software Inquiry Network, официальном рейтинговом агентстве, управляемом Бюро промышленного развития Министерства экономики Тайваня (IDB). Ожидается, что в ближайшее время разработчик Slavic Magic и издатель Hooded Horse представят дополнительную информацию о выходе игры на консолях.