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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 899 оценок

Консольные версии Manor Lords получили возрастной рейтинг на Тайване

monk70 monk70

Популярная средневековая стратегическая игра Manor Lords была запущена в раннем доступе в конце апреля прошлого года и, как сообщается, была продана тиражом более 3 миллионов копий в феврале этого года. В дополнение к PS5 и PS4, версии Manor Lords для Xbox Series X|S и Xbox One получили возрастной рейтинг на Тайване.

Это рейтинговая информация опубликована в Digital Entertainment Software Inquiry Network, официальном рейтинговом агентстве, управляемом Бюро промышленного развития Министерства экономики Тайваня (IDB). Ожидается, что в ближайшее время разработчик Slavic Magic и издатель Hooded Horse представят дополнительную информацию о выходе игры на консолях.

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