Manor Lords готовится к масштабному обновлению - строительство станет реалистичнее, а сельское хозяйство заметно глубже

Разработчики Manor Lords рассказали о следующем крупном обновлении, которое вскоре отправится на этап тестирования. После завершения масштабной технической переработки команда сосредоточилась на новом контенте, расширяющем сразу несколько ключевых систем — строительство, сельское хозяйство и развитие средневекового поселения.

Одним из главных нововведений станет строительный двор. Авторы разделят здания на обычные и продвинутые, причём для возведения наиболее сложных сооружений потребуется привлекать квалифицированных строителей. Рабочие будут перевозить материалы с помощью ручных тележек и повозок с волами, а сам процесс строительства станет значительно детальнее: появятся доставка воды, замешивание строительного раствора, установка лесов и подъёмных кранов, созданных по образцу исторических конструкций. Кроме того, игроки смогут улучшить церковь, благодаря чему поздние поселения станут ещё более разнообразными и зрелищными.

Серьёзные изменения затронут и сельское хозяйство. В Manor Lords появятся коровы, которые позволят получать молоко и говядину, а также новая ремесленная мастерская сыровара. Вместе с этим в игре введут овёс — отдельную сельскохозяйственную культуру, используемую для производства корма. Теперь животных придётся регулярно кормить, иначе зимой они могут погибнуть от голода. Также разработчики переработали систему пастбищ, сделав её более реалистичной: их размеры и устройство будут напрямую зависеть от площади выделенного участка.

Судя по описанию изменений, авторы продолжают развивать Manor Lords не только за счёт нового контента, но и стремятся сделать управление средневековым городом ещё более достоверным и глубоким.