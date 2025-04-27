Manor Lords отмечает первый год в раннем доступе: разработчики раскрыли планы на будущее

Прошёл уже целый год с тех пор, как Manor Lords вышла в ранний доступ Steam. Разработчик признаётся, что для него самого это время пролетело незаметно — вроде только вчера заливал билд, а уже несколько патчей и куча нового контента позади.

За это время Manor Lords из соло-проекта превратилась в настоящую командную работу. К первоначальному автору присоединились специалисты по программированию, арту, дизайну и ИИ. Появились Натан, отвечающий за карты, Том и Куртис из Flix Interactive, взявшие на себя программирование, Никлас, работающий над ИИ, и ещё целая толпа народу, включая QA от компании QLOC.

А теперь к самому интересному — что же там с будущими обновлениями?

ИИ научится строить деревни

Компьютерные противники смогут самостоятельно возводить и управлять небольшими деревнями. Разработчикам пришлось сильно попотеть, чтобы научить бота правильно использовать земельные участки, расширения задних дворов и жилое пространство. А в будущем ИИ обещают научить торговать и заниматься фермерством.

Интерфейс и запись данных

Также авторы потратили кучу времени на разработку нового экрана, который будет показывать детальную информацию о производстве и потреблении ресурсов в регионе.

При этом много временной графики в интерфейсе заменят на нормальную, вдохновлённую средневековыми манускриптами.

Системы и механики

Система одобрения жителей была переработана так, чтобы настроение народа меньше скакало туда-сюда. Теперь прошлые события будут влиять на одобрение не так сильно, как недавние.

А вот здания теперь придётся обслуживать. Кузницам понадобится постоянный поток инструментов, а глубоким шахтам — доски. Разработчики также делают систему, где можно будет увеличивать затраты на обслуживание для повышения эффективности.

Новые здания и фичи

В игре появятся два новых строения: каменоломня (для бесконечной добычи камня на богатых месторождениях) и известковая печь. Известь нужна будет для продвинутого каменного строительства, так что готовьтесь к ещё одной производственной цепочке.

Ещё разработчики переделали некоторые элементы замка первого уровня.

Добавили рыбалку на реке (если в регионе есть и пруд, и река, места для речной рыбалки заменят пруд).

И обновили арт для узлов ресурсов на карте.

Технические улучшения

Авторы потратили уйму времени на переработку системы поиска пути. Проблема в том, что замки создали кучу сложностей для навигации персонажей.

Разработчики даже пытались сделать «настоящие» ворота, где люди могут одновременно стоять сверху и ходить снизу, но для этого пришлось переписать поиск пути для поддержки нескольких этажей.

Забавно, но создатели игры специально не идут по лёгкому пути, как другие разработчики — не делают стены толще и проходы шире для упрощения навигации. Вместо этого они пытаются сохранять реалистичный масштаб: узкие проходы и крошечные двери.

Ну и камеру улучшили, чтобы она была плавнее на высоких пиковых скалах.

А что с прогрессией?

Переработку системы прогрессии пока только проектируют, но разработчики обещают скоро показать, что они там наделали.

На это сегодня всё.