Manor Lords получила крупное обновление с новыми картами и механиками

Градостроительная стратегия Manor Lords от Hooded Horse и Slavic Magic начинает год с крупного обновления 4 (версия 0.8.024). После тестирования в праздничные дни патч теперь доступен для всех игроков.
Главные нововведения включают две новые карты, одна из которых добавляет в игровой процесс строительство мостов благодаря наличию широкой реки. Это открывает дополнительные возможности для планирования и развития поселений.
Разработчики переработали систему распределения товаров: теперь можно «перегружать» здания, упрощён выбор типов ларьков, а также оптимизировано распределение ресурсов между рабочими местами. Среди новых построек — усовершенствованный колодец и таверна второго уровня.
Обновление также принесло улучшения баланса, исправления ошибок и экспериментальные функции. Полные патч-ноты доступны на официальных страницах игры.
Manor Lords находится в раннем доступе и доступна для ПК через Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.
Наиграл до этого патча 25 часов, провериёл всё. Игра очень интересная, есть много ещё неоткрытых и недоработанных вещей
Но в общем и целом в будущем это будет очень хорошая игра
Шо уже можно играть?
не, все еще делать нечего в ней. Года два еще, не меньше.
Ну, если вообще не пробовал, то можно. Но больше пары вечеров ты в ней не провдешь - просто контента мало
Так и думал, спасиб! Хотя в GP можно заценить.
Замков не хватает