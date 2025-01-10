Manor Lords получила крупное обновление с новыми картами и механиками

Градостроительная стратегия Manor Lords от Hooded Horse и Slavic Magic начинает год с крупного обновления 4 (версия 0.8.024). После тестирования в праздничные дни патч теперь доступен для всех игроков.

Главные нововведения включают две новые карты, одна из которых добавляет в игровой процесс строительство мостов благодаря наличию широкой реки. Это открывает дополнительные возможности для планирования и развития поселений.

Разработчики переработали систему распределения товаров: теперь можно «перегружать» здания, упрощён выбор типов ларьков, а также оптимизировано распределение ресурсов между рабочими местами. Среди новых построек — усовершенствованный колодец и таверна второго уровня.

Обновление также принесло улучшения баланса, исправления ошибок и экспериментальные функции. Полные патч-ноты доступны на официальных страницах игры.

Manor Lords находится в раннем доступе и доступна для ПК через Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.