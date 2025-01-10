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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 775 оценок

Manor Lords получила крупное обновление с новыми картами и механиками

butcher69
Новости

Градостроительная стратегия Manor Lords от Hooded Horse и Slavic Magic начинает год с крупного обновления 4 (версия 0.8.024). После тестирования в праздничные дни патч теперь доступен для всех игроков.

Главные нововведения включают две новые карты, одна из которых добавляет в игровой процесс строительство мостов благодаря наличию широкой реки. Это открывает дополнительные возможности для планирования и развития поселений.

Разработчики переработали систему распределения товаров: теперь можно «перегружать» здания, упрощён выбор типов ларьков, а также оптимизировано распределение ресурсов между рабочими местами. Среди новых построек — усовершенствованный колодец и таверна второго уровня.

Обновление также принесло улучшения баланса, исправления ошибок и экспериментальные функции. Полные патч-ноты доступны на официальных страницах игры.

Manor Lords находится в раннем доступе и доступна для ПК через Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store.

18
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
aggrochemodaN

Наиграл до этого патча 25 часов, провериёл всё. Игра очень интересная, есть много ещё неоткрытых и недоработанных вещей
Но в общем и целом в будущем это будет очень хорошая игра

2
digitalkid

Шо уже можно играть?

0
RavenorG

не, все еще делать нечего в ней. Года два еще, не меньше.
Ну, если вообще не пробовал, то можно. Но больше пары вечеров ты в ней не провдешь - просто контента мало

5
digitalkid RavenorG

Так и думал, спасиб! Хотя в GP можно заценить.

0
Reb L

Замков не хватает

0