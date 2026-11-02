Manor Lords получила крупное обновление: теперь урожай зависит от сезона, удобрений и севооборота

Разработчики Manor Lords выпустили обновление 0.8.117 в основную ветку, заметно углубляющее сельскохозяйственную составляющую стратегии. Теперь для получения хорошего урожая недостаточно просто выбрать плодородный участок: игрокам придётся учитывать сезонность посева, использовать удобрения и внимательнее планировать чередование культур.

В игре появились навоз и система удобрения полей. Пастбищные животные производят навоз с разной скоростью, а специальные работники собирают его в новом здании — навозохранилище. Летом его содержимое можно использовать на парующих полях, повышая максимальное плодородие почвы. Эффект сохраняется чуть больше двух лет.

Изменился и календарь сельскохозяйственных работ. Пшеницу и рожь теперь необходимо сеять осенью, тогда как лён, ячмень и овёс относятся к яровым культурам. Для удобства добавили календарь на ближайшие 12 месяцев, а севооборот стал обязательной частью системы земледелия.

Помимо этого, в Manor Lords появился ремесленник-рыбник, который превращает обычную рыбу и соль в копчёную. Разработчики также добавили шесть категорий перков развития поселения с бонусами для лесного хозяйства, пчеловодства, рыбалки, животноводства и земледелия.

Не обошлось без изменений в других системах: авторы переработали поведение ИИ, скорректировали экономику и армию, улучшили интерфейс и исправили множество ошибок, включая несколько причин вылетов. Боевые луки стали наносить на 23% больше урона, а арбалеты, напротив, ослабили на 16%.

Обновление делает сельское хозяйство Manor Lords более требовательным к планированию: теперь сезонность и состояние почвы становятся такими же важными факторами развития поселения, как рабочие руки и доступные ресурсы.