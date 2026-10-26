Manor Lords получила крупный бета-патч: разработчик пересмотрел фермерство и исправил вылеты

Разработчик Manor Lords выпустил бета-обновление 0.8.117, объединившее исправления и балансные изменения из нескольких сборок. Патч затрагивает сельское хозяйство, производство, торговлю и поведение жителей, а также устраняет ряд ошибок, приводивших к вылетам.

Земледелие потребует более внимательного планирования: разные типы почвы теперь сильнее теряют плодородие при выращивании культур, поэтому отдых полей остаётся важной частью хозяйства. Одновременно разработчик усилил рожь — её урожайность выросла на 7%, а бонус к плодородию увеличился. Если плодородие почвы для пшеницы опустится ниже 60%, рожь станет более выгодным вариантом для производства хлеба.

Изменения коснулись и других занятий. Лесники теперь высаживают примерно на две трети меньше деревьев, а для пчеловодов исправили механику поиска подходящих мест под ульи. Разработчик также скорректировал стоимость копчёной рыбы и бонус к добыче у Weiden Hinterlanders.

Отдельное внимание уделили поведению жителей и работе поселений. Искусственный интеллект должен точнее размещать здания с учётом дорог, рынков и церквей, а производство — учитывать расположение богатых месторождений. Исправления затронули сбор урожая, рыбалку, торговлю, фермерские хозяйства и ограничения выпуска товаров.

Наконец, патч устраняет несколько причин вылетов, в том числе при загрузке сохранений с погибшим знаменосцем, атаке войск на стенах поместья и использовании планировщика замка. Обновление пока доступно в бета-ветке, а его полный список включает десятки исправлений интерфейса, строительства и визуальных ошибок.