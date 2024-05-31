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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 506 оценок

Manor Lords получила первое крупное обновление с множеством улучшений

monk70
Новости

21 мая разработчик Slavic Magic выпустил первое крупное обновление для Manor Lords в бета-версии. Разработчики хотели убедиться, что они исправили все проблемы, поскольку это первое крупное обновление для популярной средневековой стратегической игры. Сегодня Slavic Magic официально выпустил обновление в лайв-версию Manor Lords. На самом деле, команда предлагает игрокам создать совершенно новое сохранение, чтобы насладиться новыми изменениями.

К счастью, изменения более чем стоят времени, которое требуется для начала нового сохранения. Команда коснулась почти каждой области Manor Lords. Игроки заметят исправления для всего: от слабых повреждений лучников до слишком большого количества выпиваемых элем персонажей. Одной из основных областей, которая была переработана, является торговля и бартер. Теперь торговцы могут переносить больше предметов, а Slavic Magic добавила больше настроек для лучшего контроля над тем, какие регионы участвуют в торговле.

Полный список изменений доступен по ссылке.

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