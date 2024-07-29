Manor Lords потеряла много игроков в Steam, но заработала больше 60 млн долларов за 3 месяца

Глядя на данные SteamDB о количестве одновременно заходящих в Manor Lords игроков, можно сказать, что игра потеряла большую часть своей аудитории уже через несколько недель после запуска. Однако Тим Бендер, генеральный директор издателя игры Hooded Horse, заявил, что эта метрика ни в коем случае не дает полной картины ситуации, и в доказательство представил отличные показатели кассовых сборов и продаж на данный момент.

В интервью порталу 16z Games Бендер рассказал, что с момента выхода игры в раннем доступе в апреле прошлого года объем продаж Manor Lords уже превысил 60 миллионов долларов. Менее чем за три недели было продано более двух миллионов копий игры (с учетом того, что все игры были включены в PC Game Pass), а в прошлом месяце было продано еще 250 000 копий.

Одним словом, мы говорим о значительном успехе, особенно если учесть, что речь идет о стратегии (жанр, имеющий много поклонников, но, конечно, не массовый), находящейся в раннем доступе и созданной одним разработчиком с несколькими сторонними соавторами.

На SteamDB игра взяла отличный старт с точки зрения количества одновременных пользователей (CCU), достигнув пика в 173 178 игроков, но затем резко упала, остановившись на отметке 15-20 000 одновременных пользователей в июне и 5-10 000 в июле.

По этому поводу Бендер заявил, что графики CUU могут дать повод для спекуляций, и назвал их «очень неточными инструментами». На самом деле, пояснил он, может случиться так, что игра с высоким числом одновременных игроков достигается в основном за счет стартовых игроков, которые накапливают сотни часов игры, в то время как игра с более низкой посещаемостью умудряется продавать больше, потому что ей удается иметь постоянный приток новых пользователей. «Для премиум-игр второй случай - лучший сценарий», - пояснил Бендер.

Менеджер Hooded Horse считает, что есть и другие показатели, на которые стоит обратить внимание. Например, медиана игрового времени может дать разработчикам более полное представление о том, насколько хорошо игра развивается с течением времени, и «сформулировать стратегию на основе этого».

Бендер добавил, что когда «небольшая» игра вроде Manor Lords достигает такого большого количества одновременных игроков на старте, это означает, что она вышла за пределы основной аудитории своего жанра и, следовательно, привлекает игроков, незнакомых с этим жанром. Следовательно, такие игры «естественно, будут иметь большее падение числа одновременных пользователей, но при этом будут иметь очень высокие продажи».