ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.5 1 014 оценок

Manor Lords преодолела отметку в 4 миллиона проданных копий после выхода крупного обновления

monk70 monk70

Hooded Horse сообщила, что популярная средневековая градостроительная стратегия Manor Lords от Slavic Magic преодолела ещё одну впечатляющую отметку – четыре миллиона проданных копий.

Это достижение сопровождается выходом следующего крупного обновления игры, которое добавляет множество новых функций и улучшений качества жизни. Станьте скотоводом-магнатом, получив возможность разводить и импортировать крупный рогатый скот. Используйте яблоки для приготовления сидра, меда для медовухи и обмолачивайте легко выращиваемый овёс, чтобы кормить как людей, так и животных. Приглашаем в деревню сыроделов, чьи ремесленные навыки станут основой для будущего бонуса, связанного с сыром! Всё это и многое другое дополняется ещё одной великолепной новой картой реки, известной как Wide Valley, — зелёным регионом, которым вы сможете править.

Manor Lords доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store. Игра также доступна в PC Game Pass (Game Preview).

ПК 64 Индустрия 21 Обновления 35
21
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий