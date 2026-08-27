Manor Lords преодолела отметку в 4 миллиона проданных копий после выхода крупного обновления

Hooded Horse сообщила, что популярная средневековая градостроительная стратегия Manor Lords от Slavic Magic преодолела ещё одну впечатляющую отметку – четыре миллиона проданных копий.

Это достижение сопровождается выходом следующего крупного обновления игры, которое добавляет множество новых функций и улучшений качества жизни. Станьте скотоводом-магнатом, получив возможность разводить и импортировать крупный рогатый скот. Используйте яблоки для приготовления сидра, меда для медовухи и обмолачивайте легко выращиваемый овёс, чтобы кормить как людей, так и животных. Приглашаем в деревню сыроделов, чьи ремесленные навыки станут основой для будущего бонуса, связанного с сыром! Всё это и многое другое дополняется ещё одной великолепной новой картой реки, известной как Wide Valley, — зелёным регионом, которым вы сможете править.

Manor Lords доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store. Игра также доступна в PC Game Pass (Game Preview).