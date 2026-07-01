Manor Lords продолжает шлифовать фундамент: новый патч улучшил поведение жителей, но игроки просят нового контента

Slavic Magic выпустила очередное обновление для бета-версии Manor Lords. Патч 0.8.086 сосредоточен преимущественно на исправлении ошибок, улучшении поведения жителей и доработке системы коллизий — именно эти проблемы долгое время доставляли неудобства как игрокам, так и самим разработчикам.

Одним из главных изменений стала переработка коллизий персонажей. Теперь все жители используют единую капсульную модель столкновений, что должно снизить вероятность редкой, но крайне раздражающей ошибки, из-за которой рабочие могли блокировать друг друга. Также улучшена система обхода препятствий, благодаря чему поселенцы будут реже сталкиваться с тележками.

Обновление затронуло и повседневную жизнь средневекового поселения. Мужья, не имеющие постоянной работы, теперь смогут помогать с доставкой воды и топлива, сборщики овощей самостоятельно относят урожай в сарай, а при наличии женщины в хозяйстве приёмным сыновьям больше не придётся заниматься бытовыми поручениями.

Кроме того, разработчики временно добавили возможность выделять здания, оказавшиеся внутри территории поместья. Это решение будет действовать до появления полноценной системы городских стен. Среди косметических изменений — обновлённые модели перевозимой еды и увеличенное количество строительных материалов, отображаемых при возведении домов и церкви.

Несмотря на регулярные обновления, часть сообщества начинает выражать недовольство темпами развития игры. Некоторые игроки считают, что постоянные исправления ошибок вытесняют появление новых механик, и опасаются, что при таком подходе ранний доступ может затянуться на долгие годы.

В настоящее время Manor Lords остаётся в раннем доступе. До 9 июля игру можно приобрести в Steam со скидкой в рамках сезонной распродажи.