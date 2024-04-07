Manor Lords стала самой ожидаемой игрой в Steam

Какая игра самая ожидаемая во всем Steam? Стратегия Manor Lords поднялась на вершину списка желанных игр на платформе Valve. Игра Slavic Magic обещает многое, и ее запуск уже не за горами.
26 апреля проект, начатый одним разработчиком, будет представлен в формате раннего доступа как в Steam, GOG, так и на PC Game Pass, поэтому он будет постепенно включать в себя новые улучшения.
Опыт Manor Lords направлен на то, чтобы гарантировать отсутствие ограничений при строительстве городов, поэтому «нет сетки или ограничений на размещение». Наличие торговых путей и передвижение людей имеют ключевое значение для процветания населения, что приводит к появлению промышленных районов, ферм, жилых районов и рынков, имеющих уникальные характеристики.
Смена сезонов определяет производство сельскохозяйственных культур, охотничьи угодья должны быть разграничены, а сбор налогов необходим для оказания услуг всему обществу. Очевидно, что производственные цепочки являются ключевым элементом экономики городов, но при этом они не стоят выше счастья людей. Кроме того, баланс между импортом и экспортом должен постоянно пересматриваться.
В общем, Manor Lords будет постоянно подстрекать вас к тому, чтобы сделать расширение очень интересной идеей, будь то путем добычи новых материалов или расширения сельскохозяйственных угодий, но делать это нужно с осторожностью. Чрезмерное расширение приведет к тому, что олени побегут с этой территории, плодородие почвы пострадает, а чрезмерная вырубка леса сведет на нет возможности получения новой древесины.
С другой стороны, в игре также есть важный компонент военной стратегии. Мы не будем единственными, у кого большие амбиции, поэтому нам придется сводить счеты на поле боя, и для этого мы должны обучать солдат. Другой вариант — нанять свирепых наемников. Бои идут в реальном времени, поэтому такие факторы, как усталость, погодные условия и снаряжение, которое есть у подразделений, могут склонить чашу весов в ту или иную сторону.
Следует учитывать, что даже в случае победы в битве потери могут быть настолько огромными, что в конечном итоге это станет трудным бременем для экономики города. Вот почему мы всегда должны рассматривать возможность установления дипломатических отношений, позволяющих избежать кровопролития.
надеюсь, Волшебный Славик не подведет
тут что-то не так, просто включите логику! как такой нишевый продукт для супер мизерной аудитории, да еще и создающийся какими-то ноунеймами может быть САМОЙ ожидаемой игрой в стиме? просто включите логику!
только с чего вы взяли что градострой это нишевый жанр? Когда-то мог быть. Вот только сейчас это далеко не мелочный жанр на мой взгляд
+ фишка в том, что известные разрабы и без списка ожиданий будут из каждого утюга звучать. То есть я не вижу смысла подписываться на Скайрим 6 (о нем и без подписки до тебя дойдут все главные слухи), а вот на ноунейм разраба с интересной игрой есть смысл что бы не прозевать момент.
Эти 2 ляма после демки набежали. Год или полтора назад он выпустил демоверсию в стим, и вот тогда произошел "Бум".
градострой не прям нишевый жанр это раз, во вторых, то что показали в этой игре, нет больше ни в какой другой игре в мире. Из моего 2 пункта это и есть главная причина популярности игры
Звучит интересно, но разработчик- один человек, судя по описанию в стиме... Если всё так, как он пишет, то я не удивлюсь, один человек делает игру качественнее, чем какая нибудь смута.
Ну вроде как уже не один, из тех новостей которые я читал. Но изначально и весьма долгий период, он был один. А потом демо-версия, инвестиции, издатель и там народу прибавилось. А самое удивительное, в нашем то 2024 году, что до сих пор ни цены ( вроде как 30 доллвро ), ни предзаказа. Хотя до релиза 20 дней.
я в Линейдж 2 манорил