Manor Lords становится лучше: разработчик устранил баг с шахтами по просьбе игроков

Создатель средневековой стратегии Manor Lords Гжегож Стычень вновь доказал, что внимательно прислушивается к сообществу. Разработчик оперативно выпустил патч, устраняющий одну из самых раздражающих проблем игры — заторы рабочих у входа в соляные и глиняные шахты, из-за которых добыча ресурсов могла полностью остановиться.

Manor Lords находится в раннем доступе уже почти два года, и студия Slavic Magic продолжает активно полировать проект. В середине октября Стычень интересовался у игроков, какие нововведения они хотели бы увидеть в первую очередь, и большинство ответов свелось к просьбе сосредоточиться на доработке существующих механик. Судя по последним обновлениям, разработчик воспринял это всерьёз.

В декабре игра получила крупный патч, а следом за ним вышли два бета-обновления с десятками исправлений, предложенных самими игроками. Одно из них касается именно шахт: рабочие больше не застревают у входа, что возвращает стабильную добычу ресурсов. На жалобу в социальной сети X Стычень ответил всего через четыре дня, сообщив, что фикс уже доступен в бета-версии патча 0.8.049.

Помимо этого, обновление увеличивает количество тачек у амбаров, ускоряет сбор урожая, улучшает поведение волов и вносит правки в ИИ. Также скорректированы урожаи пшеницы и льна после исправления ошибки с восстановлением плодородия полей.