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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 711 оценок

Manor Lords выиграла главный приз на DevGAMM Lisbon 2024

monk70
Новости

Hooded Horse сообщила, что самая продаваемая, популярная историческая градостроительная игра Manor Lords от Slavic Magic выиграла главный приз на конференции DevGAMM Lisbon 2024.

Главный приз — это денежное вознаграждение в размере 20 000 долларов США, а все номинанты получат равную долю в размере 5 000 долларов США. В категорию главного приза вошли и другие замечательные игры, полный список которых выглядит так:

  • Cryptmaster
  • Loco Motive
  • Manor Lords
  • Sunset Hills
  • Yes, Your Grace: Snowfall

Грег «Slavic Magic» Стычен сказал:

Для меня большая честь получить эту награду. Manor Lords еще предстоит пройти долгий путь, и я обещаю продолжать усердно работать — спасибо всем судьям DevGAMM за признание.

DevGAMM стартовал в 2008 году в Украине и с 2015 года проводит несколько ежегодных конференций по всей Европе. Ранее в этом году Hooded Horse выиграла награду Indie Publisher of the Year 2023 на DevGAMM Gdansk в Польше.

Manor Lords доступна в раннем доступе для ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и Microsoft Store. Игра также доступна в PC Game Pass (предварительный просмотр игры).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
PanKotovsky

По-моему уже Разработчику как бы пора нанять команду и выпустить игру в релиз. А потом свои хотелки ДЛСами допиливать.

Иначе он так утонет в разработке, а мы не дождемся полноценной игры и возможно новой хорошей студии...

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