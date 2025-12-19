ЧАТ ИГРЫ
Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 983 оценки

Manor Lords завершает год масштабным обновлением, которое значительно меняет основы игрового процесса

monk70 monk70

После нескольких недель бета-тестирования создатель Manor Lords Гжегож Стычень сегодня выпустил крупное обновление №5. Патч вносит обширные изменения в игру, затрагивая ключевые игровые системы.

Обновление включает в себя полную переработку ключевых игровых систем, расширенную механику управления замками и поселениями, а также значительное количество нового контента — от карт и игровых режимов до зданий, ресурсов и изменений интерфейса.

Перестройка основ экономики и развития поселений

Одним из главных столпов обновления является переработка экономической и социальной систем. Разработчик полностью перестроил функционирование производства, труда и логистики. Введена новая система, определяющая фактическую эффективность зданий, основанная не только на количестве сотрудников, но и на их эффективности, темпе работы и эффективности транспортировки.

Также претерпели значительные изменения система одобрения жителей. Теперь она основана на семи различных пороговых значениях, каждое из которых предоставляет определённые бонусы или штрафы к развитию, влиянию и доходу.

Продукты питания, сельское хозяйство и исторический реализм

Обновление 5 также включает в себя полную переработку системы продуктов питания. Продукты питания были разделены на категории (включая овощи, мясо, рыбу и продукты животного происхождения), а расширение городских участков требует все большего разнообразия продуктов питания.

В садах появились новые виды овощей (капуста, морковь, свёкла), груши и айва в садах, а мясо и рыба разделены на более реалистичные варианты. Вместо оленей в лесах теперь водится мелкая дичь, которая, помимо мяса, также дает шкуры — важный торговый товар на ранних этапах игры.

Замки и укрепления в новой версии

Одной из самых ярких особенностей обновления является полностью переработанная система замков. Игроки получили значительно больший контроль над планированием и развитием своих укреплений. Каждый модуль, включая стены и ворота, теперь можно улучшить до второго уровня, а ограничения на размещение были ослаблены.

Новая система позволяет, среди прочего:

  • Более точно размещать юниты на стенах;
  • Добавлять оборонительные платформы;
  • Вручную управлять каждыми воротами;
  • Просматривать укрепления, не переходя в боевой режим.

Расширение замка теперь связано с рангом правителя, что ещё больше усиливает ощущение прогресса и важность политического развития региона.

Новые карты и игровые режимы

Обновление также добавляет четыре новые карты: «Дьявольский холм», «Зазубренные скалы», «Разделённые» и «Озеро Лемм». Два новых игровых режима: дуэль 1 на 1 против ИИ и режим «Расколотое королевство», хаотичная битва «каждый сам за себя» между четырьмя лордами.

Масштабные изменения в ИИ, пользовательском интерфейсе и производительности

Список улучшений также включает десятки изменений для улучшения игрового процесса. Интерфейс был переработан, чтобы придать ему более «средневековый» вид, добавлена ​​подробная статистика производства и потребления, а информация о потребностях жителей стала более читабельной.

Искусственный интеллект был значительно улучшен — теперь он лучше управляет экономикой, торговлей, поселениями и армией, может восстанавливать разрушенные поселения и реагировать на нехватку ресурсов. В последнее время вся система была тщательно оптимизирована, что должно привести к более стабильной работе, даже в больших городах.

PanKotovsky

Подскажите, там обучение есть нормальное? А то не хочется в эконом. стратегии весь день сидеть разбираться как на работе.

Len4ik00N

Там особо не в чем разбираться (по крайней мере, так было до обновы): просто берёшь и играешь. Везде полно подсказок и местами даже есть "защита от дурака" (например, игра предупреждает, что потратить последние брёвна, пока ты не построил лагерь для их добычи,- это не очень хорошая идея)).