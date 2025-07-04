Manor Lords ждет перерождение: разработчики анонсировали масштабное обновление с глобальной переработкой ключевых систем

После почти трёх месяцев молчания создатель Manor Lords наконец-то поделился подробностями о будущем одного из самых популярных градостроительных симуляторов последнего времени. Разработчики анонсировали масштабное обновление, которое кардинально изменит десятки ключевых систем, включая строительство, производственные цепочки и взаимодействие с окружающей средой.

Несмотря на стабильную популярность и «очень положительные» отзывы в Steam, некоторые игроки начали задаваться вопросом: почему так долго нет новых патчей? Ответ оказался простым — разработка идёт сразу в нескольких направлениях, и каждый аспект требует серьёзной переработки.

«Это не просто одна-две новые функции, — объясняет разработчик. — Мы меняем фундаментальные элементы игры. Выпуск мелких патчей сейчас только помешал бы и замедлил бы разработку».

Среди нововведений — обновлённые карточки зданий, переработанная система ремесел, прозрачные укрепления для улучшенной видимости и новая карта Divided, где территорию делят могучие горы. Однако главной изюминкой станет новая система «сродства» (affinity), предназначенная для создания более глубокой связи между постройками и окружением.

Вместо привычных радиусных бонусов, как в большинстве градостроительных игр, Manor Lords будет учитывать тип ландшафта: луга, леса, пашни, деревенские и городские районы. Например, пасеки будут эффективнее вблизи лесов, а городская застройка повлияет на «урбанистическое сродство». При этом взаимодействие может быть двухуровневым — одни здания усиливают влияние других, создавая сложную сеть взаимосвязей.

Также игрокам придётся учитывать последствия своих действий: вырубка леса может привести к потере бонусов для связанных производств, таких как пасеки или охотничьи хижины. Это добавит игре глубины и сделает каждое решение более значимым.

Когда выйдет обновление — пока неясно, но команда заверяет: они работают на полную мощность. После релиза этого масштабного патча студия обещает перейти к более частым и небольшим обновлениям, поскольку теперь у проекта больше ресурсов и сотрудников.

Игрокам остаётся только ждать — но если все обещания будут выполнены, Manor Lords ждет новая волна популярности.