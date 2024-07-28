"Не стоит оскорблять художницу": Грег Стычен шутливо, но твёрдо опровергает слухи об использовании ИИ в Manor Lords

Грег Стычен, создатель популярного градостроительного симулятора Manor Lords, решительно отверг предположения о том, что в игре применяется генеративный искусственный интеллект для создания графического контента.
Поводом для обсуждения стало анонсированное обновление Manor Lords, которое должно выйти в ближайшее время. Среди прочих нововведений, таких как арбалеты и рыбные пруды, игрокам будут доступны дополнительные портреты персонажей. Именно эти изображения вызвали подозрения у некоторых пользователей Reddit, посчитавших их результатом работы ИИ. Однако Стычен быстро развеял эти домыслы.
Разработчик незамедлительно отреагировал на эти спекуляции, подчеркнув, что «на данный момент невозможно достичь такого уровня качества с помощью ИИ». Более того, он с юмором заметил, что не стоит «оскорблять талант художницы по персонажам Беаты Кшивдзинской, предполагая, что эти работы дело рук ИИ».
Этот инцидент вновь поднимает вопрос о роли и влиянии ИИ в игровой индустрии — теме, которая остаётся предметом горячих дискуссий с прошлого года. Ситуация усложняется тем, что некоторые крупные издатели, включая Activision Blizzard, уже начали использовать ИИ-технологии в своих проектах, не афишируя этого.
Какая разница ИИ или человек если итоговый результат хорош?
Тут скорее так же, как и с 3д в фильмах. Если режиссёр может поставить невероятную сцену без 3д, то это высоко ценится.
Учитывая, что он делает игру практически в соло, никто бы не осудил.
я не понимаю, чего все так этого стыдятся использовать ИИ?? это то же самое что не ездить на машине потому что есть самокат!
Это 3д модель, а ИИ пока не делает такие модели.
ИИшкой , можно разве что сделать себе референсы.
Лицо довольно странно выглядит, хоть люди бывают разные .
но нос , глаза очень странные. // Александр Дельтазавр
да ну давно вроде могут
Как по мне, так пускай ИИ делает всю работу, если будет на выходе действительно хороший продукт. Вообще не понимаю негатива в сторону ИИ.