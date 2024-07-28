"Не стоит оскорблять художницу": Грег Стычен шутливо, но твёрдо опровергает слухи об использовании ИИ в Manor Lords

Грег Стычен, создатель популярного градостроительного симулятора Manor Lords, решительно отверг предположения о том, что в игре применяется генеративный искусственный интеллект для создания графического контента.

Поводом для обсуждения стало анонсированное обновление Manor Lords, которое должно выйти в ближайшее время. Среди прочих нововведений, таких как арбалеты и рыбные пруды, игрокам будут доступны дополнительные портреты персонажей. Именно эти изображения вызвали подозрения у некоторых пользователей Reddit, посчитавших их результатом работы ИИ. Однако Стычен быстро развеял эти домыслы.

Разработчик незамедлительно отреагировал на эти спекуляции, подчеркнув, что «на данный момент невозможно достичь такого уровня качества с помощью ИИ». Более того, он с юмором заметил, что не стоит «оскорблять талант художницы по персонажам Беаты Кшивдзинской, предполагая, что эти работы дело рук ИИ».

Этот инцидент вновь поднимает вопрос о роли и влиянии ИИ в игровой индустрии — теме, которая остаётся предметом горячих дискуссий с прошлого года. Ситуация усложняется тем, что некоторые крупные издатели, включая Activision Blizzard, уже начали использовать ИИ-технологии в своих проектах, не афишируя этого.