Новое обновление Manor Lords вносит изменения в поле боя. Отныне все войска на поле боя будут видны

Выходит новое обновление для Manor Lords, и оно уже доступно для бета-тестирования. Slavic Magic заявила, что оно включает в себя наиболее востребованны исправления ошибок, но в список также входит ряд крупных и мелких изменений.

Чтобы протестировать патч, вам нужно перейти в свойства Manor Lords в вашей библиотеке Steam, перейти на вкладку BETA и ввести пароль «veryNiceBasket». Затем выберите «pre-release» из выпадающего списка и дождитесь обновления игры. Разработчики также рекомендуют сделать резервную копию ваших сохранений перед переходом на бета-версию.

Два самых значительных изменения в новом обновлении касаются поля боя. Теперь все юниты на поле боя будут постоянно видны. Кроме того, после начала боя область вокруг поля боя, где юниты считаются участвующими, будет постепенно уменьшаться.

Обновление также включает в себя несколько небольших изменений:

Охотничьи ловушки теперь проверяются каждые 90 дней и имеют шанс принести ресурсы в зависимости от силы «Кипящей привязанности»;

Для запуска снабжения оружием требуется в общей сложности 15 жителей (5 поселенных семей) и склад;

Улучшен безопасный режим в системе поиска пути (он активируется, когда персонаж находится в месте, из которого он не может выбраться);

Размещение на поле боя теперь будет стараться избегать пересечения с поселениями;

Рыбацкий дом имеет резерв по умолчанию в зависимости от богатого или обычного месторождения;

Исправлена ​​возможность создания отрядов менее чем из пяти солдат.

Остальной список включает многочисленные исправления ошибок. Исправлены ошибка, из-за которой работники склада получали воск, ошибка, из-за которой некоторые юниты загружались некорректно, и добавлен недостающий текст. Также исправлен сбой, происходивший во время загрузки игры, когда файл сохранения содержал неправильную цель задания.