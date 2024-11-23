Новые скриншоты и подробности следующего обновления Manor Lords: в игру добавят две новые карты с горами и рекой

Грэг Стикзен, разработчик стратегии Manor Lords, поделился новыми скриншотами и подробностями следующего крупного обновления для игры:
- Игра получит две новые карты: одна из них будет располагаться в горах, а другая - рядом с рекой;
- Здания получат дополнительные возможности для апгрейда;
- Будет переработана система распределения воды и эля;
- Игра получит фильтры для рынка, с помощью которых можно будет установить какие товары и где должны продаваться.
Дата выхода обновления на данный момент неизвестна.
Когда уже вражеские поселения добавят -_-