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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 712 оценок

Новые скриншоты и подробности следующего обновления Manor Lords: в игру добавят две новые карты с горами и рекой

AceTheKing
Новости

Грэг Стикзен, разработчик стратегии Manor Lords, поделился новыми скриншотами и подробностями следующего крупного обновления для игры:

  • Игра получит две новые карты: одна из них будет располагаться в горах, а другая - рядом с рекой;
  • Здания получат дополнительные возможности для апгрейда;
  • Будет переработана система распределения воды и эля;
  • Игра получит фильтры для рынка, с помощью которых можно будет установить какие товары и где должны продаваться.

Дата выхода обновления на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Дмитрий Тамай

Когда уже вражеские поселения добавят -_-

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