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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 887 оценок

После месяца затишья автор Manor Lords подтвердил, что работа над крупным обновлением идёт полным ходом

butcher69 butcher69

После месяца затишья Гжегож Стычень подтвердил, что работа над крупным обновлением средневековой стратегии Manor Lords идёт полным ходом. Недавно, по случаю первой годовщины релиза, разработчик поделился множеством новостей о будущем игры, но после этого детали на некоторое время замолчали. Это вызвало естественный интерес среди игроков, которые хотели узнать, когда же ждать свежий контент.

В ответ на вопросы сообщества Стычень опубликовал короткое сообщение на платформе X, где заверил, что команда не останавливается и прогресс неуклонно идёт вперёд, хотя предстоит сделать ещё много работы. По его словам, к разработке присоединилось всё больше специалистов, что помогает ускорить процесс. Разработчик поблагодарил фанатов за терпение и понимание, призвав не торопиться, чтобы обновление получилось качественным и продуманным.

Среди главных нововведений грядущего патча — улучшенный искусственный интеллект, переработанное меню с детальной информацией о производстве и потреблении ресурсов, усовершенствованный алгоритм поиска пути для персонажей, более плавная работа камеры и обновлённый интерфейс.

Manor Lords доступна в раннем доступе только на ПК и также входит в подписку Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Anton Shvyrkov

Отлично, ещё лет 5 ударной работы в EA и можно релизиться или закрывать проект. :)