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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 688 оценок

Работа кипит: автор Manor Lords рассказал, чем занята команда в последнее время

Lunersun
Новости

В последнее время вокруг Manor Lords стало как-то тихо, и это не укрылось от внимания поклонников игры. Однако создатель игры Грег Стычен поспешил успокоить сообщество: работа кипит, просто сейчас команда занимается не самыми зрелищными вещами.

Как рассказал Стычен, команда погрузилась в доработку не самых заметных, но важных механик. «Я переделываю систему рынков, спроса и предложения — игроки всё ещё находят в ней раздражающие моменты. Заодно подключаю к этой системе таверны и колодцы», — поделился разработчик. Оказалось, что предыдущие попытки улучшить рыночную систему не до конца решили проблему, и теперь Стычен взялся за неё основательно.

Остальная команда тоже не сидит без дела: идёт работа над улучшением интерфейса, портированием на консоли и оптимизацией. «Ничего особо крутого, но эта работа необходима», — честно признаёт Стычен.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PanKotovsky
идёт работа над улучшением интерфейса, портированием на консоли и оптимизацией. «Ничего особо крутого, но эта работа необходима»

Разработчик здорового человека.

4
sergeu78

игра что ли про 1499 год что ли

-5
DenisKarabass

иди лучше в игры от Юбисофт поиграй)))

1
Paramezan

а что не видно?

0