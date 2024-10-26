Работа кипит: автор Manor Lords рассказал, чем занята команда в последнее время

В последнее время вокруг Manor Lords стало как-то тихо, и это не укрылось от внимания поклонников игры. Однако создатель игры Грег Стычен поспешил успокоить сообщество: работа кипит, просто сейчас команда занимается не самыми зрелищными вещами.

Как рассказал Стычен, команда погрузилась в доработку не самых заметных, но важных механик. «Я переделываю систему рынков, спроса и предложения — игроки всё ещё находят в ней раздражающие моменты. Заодно подключаю к этой системе таверны и колодцы», — поделился разработчик. Оказалось, что предыдущие попытки улучшить рыночную систему не до конца решили проблему, и теперь Стычен взялся за неё основательно.

Остальная команда тоже не сидит без дела: идёт работа над улучшением интерфейса, портированием на консоли и оптимизацией. «Ничего особо крутого, но эта работа необходима», — честно признаёт Стычен.