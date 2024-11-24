Разработчик Manor Lords рад критике со стороны игроков

Manor Lords сразу же добилась превосходного первоначального успеха, особенно примечательного тем, что игра была создана в основном одним разработчиком (плюс несколько соавторов для определённых частей проекта). Однако очевидно, что наличие большого количества поклонников означает наличие большого количества отзывов и критики. Однако автор, известный как Slavic Magic, превратил критику в комплимент.

Создатель описал недавнее изменение в отзывах игроков и показал, что он воспринимает критику с положительной точки зрения.

Я рад видеть, что игроки теперь открыто просят создать города с искусственным интеллектом, а не больше изменений в экономике или простых типов промышленности.

Он называет это «знаком того, что дела продвигаются вперед».

Так создатель игры ответил на критику фанатов относительно обновлений Manor Lords и её контента, так как один фанат заявил, что Slavic Magic «слишком много» фокусируется на вопросах, которые «не важны или не нужны», а не на таких вещах, как ИИ или другие новые вещи. Другие игроки вмешались, прося городской ИИ и «новые функции и контент» для градостроителя, запросы, которые, по-видимому, привлекли внимание создателя.