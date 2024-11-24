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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.6 713 оценок

Разработчик Manor Lords рад критике со стороны игроков

monk70
Новости

Manor Lords сразу же добилась превосходного первоначального успеха, особенно примечательного тем, что игра была создана в основном одним разработчиком (плюс несколько соавторов для определённых частей проекта). Однако очевидно, что наличие большого количества поклонников означает наличие большого количества отзывов и критики. Однако автор, известный как Slavic Magic, превратил критику в комплимент.

Создатель описал недавнее изменение в отзывах игроков и показал, что он воспринимает критику с положительной точки зрения.

Я рад видеть, что игроки теперь открыто просят создать города с искусственным интеллектом, а не больше изменений в экономике или простых типов промышленности.

Он называет это «знаком того, что дела продвигаются вперед».

Так создатель игры ответил на критику фанатов относительно обновлений Manor Lords и её контента, так как один фанат заявил, что Slavic Magic «слишком много» фокусируется на вопросах, которые «не важны или не нужны», а не на таких вещах, как ИИ или другие новые вещи. Другие игроки вмешались, прося городской ИИ и «новые функции и контент» для градостроителя, запросы, которые, по-видимому, привлекли внимание создателя.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

инди кал подвергся критике лол , этот уг игрой то считать нельзя - посему предмета обсуждения нет ваще

-2